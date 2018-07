Universitario de Deportes: la posible alineación ante Sport Rosario [FOTOS]

Universitario de Deportes se enfrenta a Sport Rosario en Huaraz este sábado por la fecha 9 del Torneo Apertura.Tras vencer 1-0 a Binacional y romper su mala racha de nueve partidos sin ganar, el equipo de Nicolás Cordova buscará seguir por el mismo camino, pero ahora en calidad de visitante.

Tras conocer la lista de convocados para este choque, quedó confirmado que Juan Manuel Vargas será baja, ya que el técnico prefiere que se recupere al cien por ciento de su distensión en el aductor derecho.

La duda, por otro lado, es Diego Manicero, quien sí viajará con Universitario de Deportes, pero no es fijo en el once por una molestia en el gemelo derecho. En caso no arranque, su sitio sería tomado por César Huamantica.

