"Universitario de Deportes no tiene presupuesto para Alexi Gómez", dijo Juan Carlos Ortecho

¿Alexi Gómez volverá a Universitario de Deportes ? Esa es la pregunta que todos los hinchas cremas se están haciendo a partir de: primero, la resolución del contrato con Atlas de la Primera División de México y la segunda por mantener contrato vigente con la 'U' que lo cedieron a préstamo al club azteca. Juan Carlos Ortecho, gerente crema, explicó al detalle la situación de la 'Hiena'.

Lo primero que explicó el gerente de Universitario de Deportes es que Atlas solo ha concluido uno de los dos contrato que tiene. "Ellos han dado por terminada su relación con Alexi Gómez. Pero hay otro contrato, el del préstamo por seis meses con Universitario de Deportes por el cuál pagaron un dinero y que ya se cobró en su totalidad. Al respecto aún no nos han dicho nada y ellos deben, por ahora, resolver este punto". Y agregó que si no se resuelve este punto, el volante no podrá ser inscrito en los registros de la FPF.

Presidente de Atlas: "A Alexi Gómez no le importa la vida"

Y el otro problema que se presentaría para los merengues, si es que el volante de 25 años decide volver es el tema salarial. "En estos momentos, Universitario de Deportes no tiene presupuesto para Alexi Gómez. Lo tenemos presupuestado a partir del 1 de julio (fecha que debía volver si Atlas no compraba su pase o renovaba el préstamo), por lo que pensar en él, ahora, es muy difícil".

Juan Carlos Ortecho explicó en entrevista con Fútbol como Cancha que siendo el caso que el jugador quiera volver a Universitario de Deportes, "siempre hay fórmulas, pero estas no deben alterar el presupuesto. Estamos siendo muy rigurosos en ese sentido y no lo vamos a cambiar ahora".

Por último, el gerente de Universitario de Deportes señaló que no pueden hablar más del tema porque "son muchos pasos los que hay que seguir.Y son pasos legales. Sé que su representante está en México cerrando todos estos temas. Se también que hay una oferta, o en todo caso un interés, de un club de la MLS. Si fuese el caso, tendríamos que participar y velaríamos por nuestros intereses económicos, también".

