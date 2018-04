Universitario de Deportes: los pro y contra de la continuidad de Pedro Troglio

La continuidad de Pedro Troglio mantiene en suspenso a Universitario de Deportes. Tras el partido contra Sporting Cristal, el técnico crema viajará a Argentina para visitar a su familia. Y aunque tiene pasajes de regreso para el jueves, el mismo presidente de Gimnasia contó que lo buscará para conversar.

Además, el DT no descartó que, este domingo, sea su último partido con la 'U'. “Nadie me ha llamado. Son todos supuestos. Depende de lo que pase en estos días. Todo depende de los estados de ánimo y de qué pasa después de cada partido ganado o perdido. A mí lo que me interesa es ganar el domingo (mañana)”, dijo a Gol Perú.

El ‘Plan B’ de la 'U', ante posible partida de Troglio a Gimnasia

¿Por qué se quedaría Pedro Troglio?

1. Resolución del TAS

Se conocerá máximo el 1 de junio. Si es positiva, la ‘U’ podrá contratar.



2. Mejora de resultados

Ganar y dejar la zona de descenso le daría tranquilidad a él y al hincha.



3. Apoyo del grupo

La relación entre el plantel y el cuerpo técnico es buena.

¿Por qué se iría Pedro Troglio?

1. Malos resultados/prestigio

Su imagen a nivel internacional se vería deteriorada al pelear la baja en Perú.



2. Su familia

Viviendo en Argentina, estaría mucho más cerca a su esposa e hijos.



3. Club conocido y querido

Ya sabe lo que es dirigir Gimnasia. Lo hizo dos veces y, además, es hincha.

