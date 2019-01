Universitario de Deportes se pronunció sobre Luis Aguiar y su posible llegada a tienda crema [VIDEO]

El administrador de Universitario de Deportes , Carlos Moreno, se pronunció sobre la posible incorporación de Luis Aguiar al plantel. El equipo busca un refuerzo internacional y el uruguayo fue ofrecido a los cremas.

"A mí Luis Aguiar me parece un buen jugador, es innegable que es un jugador muy importante y lo fue para Alianza Lima cuando salió campeón en 2017. Creo que no podemos negar las condiciones que tiene, pero aquí no importa el gusto que tenga yo, sino lo que el comando técnico requiera", dijo el directivo.

Universitario de Deportes: Luis Aguiar o Jorge Rodríguez ¿qué jugador necesita Nicolás Córdova? [VIDEO]



"Luis Aguiar jugó en Alianza Lima pero no es que haya sido un referente como podría haber sido un jugador que provenga de las divisiones menores y haya marcado su paso por el club durante muchos años", añadió.

El directivo de Universitario de Deportes descartó que pueda existir un conflicto con Alianza Lima. "Al igual que Alejandro Hohnerg, Luis Aguiar es un jugador que tiene pasado en Alianza Lima, pero son buenos jugadores y a la ‘U’ le interesan los buenos jugadores", apuntó.

El administrador del cuadro crema dijo que va a esperar para conocer qué requiere el comando técnico. "Si lo considera haremos un esfuerzo para llegar a un acuerdo con él. Pero si requiere otro jugador, vendrá ese", dijo.