La razón por la que Diego Manicero fichó por Carlos A. Mannucci y no por Universitario [VIDEO]

Cuando todo parecía estar encaminado con Universitario de Deportes , Diego Manicero decidió inclinarse por la propuesta que le hizo llegar Carlos A. Mannucci. De hecho, Nicolás Córdova se quedó con las ganas de contar con el talentoso volante argentino, debido a que aún la administración busca incluir dos refuerzos a su plantel.

"Los equipos que por ahí me llamaron, me preguntaron por el tema de la nacionalidad. Bueno, los papeles ya están ingresados a Migraciones, obviamente eso tiene un proceso, hay que esperar. Mannucci me inscribió como extranjero, así que ya está", afirmó Diego Manicero a GolPerú.

Ojo a un detalle. El fichaje de Diego Manicero a Universitario de Deportes se frustró precisamente porque los cremas buscaban que el futbolista obtenga la nacionalidad peruana para que no ocupe plaza de extranjero.

Ahora, Diego Manicero, que pasó por Universitario de Deportes, buscará ser titular en el equipo de José Soto, quien logró el ascenso con el cuadro trujillano. Ahora, Mannucci busca la clasificación a un certamen internacional.

“El ‘profe’ [José Soto] me dijo que iremos despacio debido al tiempo que estuve de para. Lo tomo con tranquilidad para iniciar de menor a mayor”, agregó Diego Manicero.

