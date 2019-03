Universitario de Deportes: las razones de la derrota ante Melgar por la Liga 1

Que Universitario de Deportes no haya podido vencer a Melgar en Arequipa desde 2014 no es casualidad. No solo por ser una plaza complicada por la altura, sino porque en el último lustro el ‘Dominó’ no ha dejado de pelear títulos entre los grandes.

El domingo, a los cremas simplemente no les alcanzó. Sin Copa Libertadores hasta abril, Jorge Pautas- so mandó al campo a sus mejores armas –salvo Cáceda y Arias, quienes están con la Selección Peruana– y con un doblete de Bernardo Cuesta selló su primer triunfo en el Apertura.

“El partido estuvo bastante equiparado”, afirmó Nicolás Córdova pese a derrota de la 'U' ante Melgar



Si bien Universitario de Deportes llegaba invicto tras las primeras cuatro fechas, las fórmulas de Nicolás Córdova fallaron en el choque que mejor podía medir el nivel de su equipo. Era una prueba de fuego, un termométro, pero los cambios en defensa pasaron factura y en el mediocampo sufrió para sostener y crear peligro.

El tridente ofensivo crema – conformado por Denis, Hohberg y Quintero– no tuvo chances para alargar la buena racha goleadora, más allá de un par de intentos de Hohberg y uno de Lavandeira que hicieron que el portero Ángelo Campos tome protagonismo.

Recién sobre el final, Jersson Vásquez, quien no arrancó como titular (el DT optó por seguir con Quina por la banda izquierda), logró descontar con una pizca de suerte, pero no alcanzó.

La banda izquierda no fue el único lugar de la defensa que tocó Nicolás Córdova. De hecho, al único que no movió fue a Rodríguez. Luego, puso a Barco de lateral derecho –por Corzo– y a Werner Schuler, quien debutó en el la Liga 1, como central, en lugar de Bryan Velarde. Ambos sufrieron, pero al que más le costó fue a Schuler, quien perdió la marca de Cuesta en el segundo gol.

Ganar en Arequipa seguirá siendo un pendiente para Universitario de Deportes, pero ahora toca sacar la garra para levantarse y retomar el buen arranque de torneo. El rival será Alianza Universidad y el partido se jugará en el Monumental.

