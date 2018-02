Fue el primer partido de Juan Vargas en el año. Cumplió las órdenes de Pedro Troglio: ponerse en forma y, sobre todo, terminar por convencerse de que es el líder natural de Universitario de Deportes. Y todo hace parecer que el ‘Loco’ lo entendió.

Vargas marcó un golazo de tiro libre que sirvió para que la ‘U’ fuerce un empate ante San Martín. El ‘Loco’ se puso el equipo al hombro y se llenó de confianza con su primer tanto en el año.

Al menos, Vargas reconoció que el golazo de tiro libre servirá de mucho para continuar por la senda de la motivación. “No podemos regalar nada, pero al menos se rescata un punto", agregó.

Recordemos que Vargas no terminó el encuentro, debido a una dolencia muscular que contrajo. “No he sentido nada grave, solo sentí que se me puso duro, Espero que no sea nada, igual el lunes seré evaluado”, concluyó, luego del choque que se realizó en el Estadio Nacional.

