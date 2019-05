La remontada que necesita Universitario de Deportes para soñar con el título del Torneo Apertura

Luego de empatar ante Sport Huancayo en el partido pendiente de la fecha 8, Universitario de Deportes llega a la jornada 12 del Torneo Apertura en el tercer lugar de la tabla de posiciones; solo por debajo de Binacional y Sporting Cristal.

Aparentemente, los cremas estarían cerca del título; sin embargo, se encuentran a 8 puntos de empatar con el puntero de la lista. Hasta el momento, la ' U ' ha logrado acumular 19 puntos, mientras que Binacional encabeza la lista con 27 unidades.

Quedan seis fechas para finalizar el torneo, es decir 18 puntos en juego y es importante destacar que la ' U' ya se enfrentó ante Binacional y Sporting Cristal y en total perdió cuatro puntos, al empatar con los celestes y perder ante el 'Poderoso del Sur'.

Tabla de posiciones: así quedó luego del empate entre Universitario vs. Sport Huancayo | Liga 1



Ganando los tres partidos pendientes en condición de local, la 'U' lograría sumar 9 puntos con lo que superaría a Binacional por 1 unidad, esto, solo si es que los dirigidos por Javier Arce no siguen sumando puntos haciendo, de esta manera, la brecha más grande.

No obstante, con la actual campaña de Binacional, es muy difícil que el equipo de Javier Arce no gane ninguno de los seis encuentros que tiene por delante. En ese sentido, la 'U' tendría que hacer un puntaje casi perfecto, por así decirlo (ganar cinco de sus seis últimos partidos o todos) y esperan que el puntero del campeonato y el segundo, Sporting Cristal, no sumen prácticamente en los 18 puntos que quedan en disputa.

Las cosas no están perdidas para los cremas, pero el panorama tampoco pinta un camino sencillo. Este es el momento en el Universitario de Deportes deberá sacar la 'garra' que caracteriza al club y remontar para obtener el primer título del año.

