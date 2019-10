Universitario de Deportes respondió a Alianza Lima y Sporting Cristal: "No nos volteamos"

Universitario de Deportes respondió a Alianza Lima y Sporting Cristal , a través de su abogado Adrián Gilabert. El letrado afirmó que el club en ningún momento se volteó o cambió de opinión y que solo se tomó la decisión de aceptar el resultado de la votación y la modificación de los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"La única vuelta que va a dar la U es la de fin de año, porque vamos a campeonar, no hay ninguna vuelta. En la asamblea del lunes fuimos consecuentes con lo que opinamos y votamos", dijo el abogado crema.

"Universitario de Deportes acepta el resultado de la votación, no nos volteamos. Nuestra postura es aceptar un resultado de la votación. Nosotros hemos votado en contra pero una abrumadora mayoría votó a favor. No consideramos pertinente generar más caos en el fútbol", añadió.

El representante legal de Universitario de Deportes dijo que el miércoles en comité legal se tomó la decisión de aceptar un resultado en votación democrática.

"El club está en un proceso de reestructuración y abrir una pelea más al club nos perjudica en diferentes aspectos. Nosotros aclaramos algunos temas con la FPF y queremos resguardar la parte deportiva. No queremos más escándalos ni más bullas. Queremos salir campeones con toda la paz y tranquilidad", explicó.

"No corresponde polemizar sobre afirmaciones que no vienen al caso. Si alguien quiere especular, que especulen y que crean lo que quieran. Quizá alguien habló en caliente, pero estos es fútbol y hay que aceptarlo. Sentimos y creemos que estamos haciendo lo correcto", dijo en respuesta a los pronunciamientos de Alianza Lima y Sporting Cristal quienes afirmaron que se bajaron del carro por intereses individuales y no por objetivos en común.

Liga 1: La posición de Alianza Lima y Sporting Cristal sobre la modificación de los estatutos de la FPF. (América TV)

