¿Te lo perdiste? Revive los goles y el triunfo crema sobre Los Caimanes por la Copa Bicentenario [VIDEO]

“Porque es muy poco de amor, solo una vez por semana”. Esa frase es parte de ‘Paloma’, una canción de Andrés Calamaro, que los hinchas de Universitario de Deportes años atrás hicieron suya en una banderola que colgaban en norte. Ahí reflejaban su sentir: lo suyo es alentar y los domingos –o cuando la ‘U’ jugara– siempre les quedaban chicos.

La espera fue mayor esta vez: tres semanas. Por eso, muchos no dudaron en viajar hasta Olmos, a casi 14 horas de Lima en bus, para cantar y alentar a Universitario de Deportes. Lo bueno es que el festejo se repitió al igual que el 21 de julio, cuando jugaron en la misma cancha ante Pirata FC.

Así cerraron con broche de oro una semana especial: el último miércoles Universitario de Deportes celebró su aniversario 95 y ayer clasificaron a cuartos de final de la Copa Bicentenario.

Universitario de Deportes: revive los goles de la 'U'. (América TV)

No faltaron los goles Esta vez no estuvo Germán Denis, quien les dio el triunfo contra Pirata y es el goleador del equipo (10). Su ausencia no se sintió, Alejandro Hohberg la hizo de ‘falso 9’ y puso de penal el 2-0. Aldo Corzo abrió el marcador.

Así, los cremas volverán a verse las caras con Coopsol, el último equipo ante el que perdió: el 30 de junio cayó 3-0 por fase de grupos del mismo torneo. Otra vez chocarán en Huacho y si la U’ gana se meterá en 'semis' y soñará con otro trofeo.

Texto: Sharles Hernández.

Universitario de Deportes y sus goles más recordados. (América TV)

