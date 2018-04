Universitario de Deportes: Sandro Montesinos fue 'bautizado' tras su debut en Primera 

Llegó su momento. Sandro Montesinos debutó en Primera División el último domingo cuando Universitario de Deportes enfrentó a Comerciantes Unidos en el Monumental. El atacante de 18 años sumó sus primeros minutos y como es costumbre fue 'bautizado', un día después, con el corte de cabello.

Fue a finales de marzo que la 'U' se reforzó con el joven delantero haciéndole un contrato por tres temporadas. Sucede que el club tiene prohibido fichar jugadores, pero sí pueden tomar jugadores de su propia cantera y reserva.

Sandro Montesinos es un atacante nacido en el año 1999, por lo que también sumará en la bolsa de minutos de Universitario de Deportes.

"El entrenador me dio la oportunidad de jugar, me dio la confianza necesaria. Teníamos que detener al equipo contrario, el 'profe' me dio la orden de presionar arriba, tener presión alta, y eso hizo que me cansará más rápido", dijo el delantero.

Sandro Montesinos fue 'bautizado' tras su debut en Primera

Agregó: "Uno siempre piensa en lo mejor para Universitario de Deportes. Si bien es cierto, no esperaba tan pronto la contratación o el debut, pero estoy preparado para asumirlo".

