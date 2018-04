Universitario de Deportes: Sandro Montesinos debutó y Pedro Troglio no dejó que le corten el cabello

Cada vez que un jugador debuta en primera división, lo usual es que cuando entre al camerino los compañeros ya lo estén esperando con las tijeras en las manos para 'bautizarlo'. No obstante, esto no sucedió con el delantero de Universitario de Deportes , Sandro Montesinos.

El atacante de 18 años sumó sus primeros 30 minutos con la 'mica' crema ante Comerciantes Unidos y lo hizo con una actuación decente y un triunfo.

Sin embargo, sea por la complicada situación de los cremas en la tabla o por otra cosa, el jugador contó que Pedro Troglio no dejó que le corten el cabello tras jugar su primer partido.

"Me iban a cortar, pero por orden del profe no me cortaron. Por sensaciones del profe no me cortaron. Quizá sea mañana como parte de una 'joda'", revelo´el atacante.

Ante la lesión de Daniel Chávez y el irregular momento de Anthony Osorio, Sandro Montesinos aparece como una opción interesante en el ataque crema.