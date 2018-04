Universitario de Deportes tiene la esperanza que el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) anule la sanción, que le impuso la Comisión de Licencias, de no contratar jugadores hasta fin de año. El interés de la 'U' es reforzar sus filas de cara al Torneo de Clausura. Y, el primero que aparece en la agenda es Sebastián Abreu.

El experimentado jugador, que milita en el Audax de Chile, confirmó que hubo un acercamiento de la 'U', pero prefiere concentrarse en la realidad de su actual club.

"No vamos a negar lo que son palabras directas de directivos del club. Me lo han comentado, pero uno tampoco ha querido anticiparse a nada por el hecho que estamos en una la situación completa acá", indicó el 'Loco' Abreu a Fox Sports Radio Perú.

Actualmente, Audax italiano está penúltimo en el campeonato chileno, con tan solo seis puntos.

"Uno tiene que ser responsable. No hay mentalidad en este momento para estar pensando en otra cosa que no sea salir de la situación compleja que está Audax. Ya a mitad de año se verá, pero sí me han hecho saber su interés", acotó.

El delantero uruguayo tampoco quiere adelantarse porque es consciente que Universitario de Deportes tiene una sanción, que le impide contratar jugadores.

"Hay otro tema más complejo que es la (apelación) al TAS. No se puede adelantar nada, ni hablar nada hasta que se solucione eso. Además, por mi forma de ser, tengo que conocer la opinión del entrenador. Pero ahora lo único importante es lo que estamos viviendo acá", reiteró.

Sebastián Abreu confirmó interés de Universitario por ficharlo. (Video: Fox Sports Radio Perú)

