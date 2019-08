¿Cuál es la situación de Tiago Cantoro con Universitario de Deportes?

Tiago Cantoro retornó a Universitario de Deportes a mitad de año, luego de llegar a un mejor acuerdo con la administración del club merengue. El entorno del atacante, nuevamente, se sentó a conversar con la 'U', priorizando de esta manera su carrera futbolística. Ahora, trabaja duro en cada entrenamiento para conseguir un lugar en el equipo de Ángel Comizzo. Por el momento, forma parte de la reserva crema dirigida por Juan Pajuelo.

En los últimos días, se conoció que Tiago Cantoro fue convocado por Daniel Ahmed para los microciclos de la Selección Peruana Sub 20. Depor se comunicó con el jugador el último viernes y se mostró contento al ser tomado en cuenta a pesar de su nacionalidad.

"Es una sorpresa que me llamen a la Selección de Perú y más aún siendo argentino. Es algo lindo que me toca esta vez y espero que me vaya bien", declaró Tiago Cantoro a Depor.

Tiago Cantoro aún sigue viendo el tema de su nacionalización, lo cual le permitirá no ocupar el cupo de extranjero con Universitario de Deportes.

"Si bien no he tenido la oportunidad de jugar con el primer equipo por el cupo de extranjeros, jugué en el Torneo de Reservas. Ahora, tengo que terminar de ver el tema de mi nacionalización para continuar con mi carrera de la mejor manera posible", añadió el jugador crema.

Es preciso señalar que Cantoro se marchó de Universitario durante la era Nicolás Córdova. Pero, meses después, retornó a su casa para consolidarse.

Foto y video: américa tv

