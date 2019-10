Marcelo Vivas: "Sport Boys está en condiciones de jugarle de igual a igual a Universitario de Deportes"

Sport Boys recibirá a Universitario de Deportes este domingo a partir de las 3:30 p.m. en el estadio Miguel Grau del Callao, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. Mientras los 'cremas' intentan permanecer en la punta del Clausura, los 'rosados' tienen el objetivo de salir de la zona de descenso.

A través de una entrevista con Radio Ovación el entrenador de Sport Boys , Marcelo Vivas aseguró que, a pesar del buen momento que pasa el equipo de Ate, la 'Misilera' no le pondrá las cosas fáciles.

"Entendemos que Alejandro Hohberg es un buen jugador, pero sabemos que tenemos piezas que son temibles para el rival. Estamos en condiciones de jugar de igual a igual con Universitario de Deportes", sostuvo Marcelo Vivas.

El director técnico también se refrió al arbitraje, tema polémico en las últimas fechas del Torneo Clausura. "De los árbitros, tratamos de no hablar nunca y a veces no me doy ni cuenta quién dirige el partido. En este caso, a Diego Haro lo conocemos porque sabemos qué clase de profesional es, pero no nos preocupa", sostuvo al respecto.

El duelo entre Sport Boys y Universitario será transmitido por la señal de GOLPERU, pero recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias por Depor.com.

Las impresiones de Miguel Araujo, tras fichar por FC Emmen de Holanda. (Video: Instagram)

►¡Con novedades! Se dio a conocer la nueva convocatoria de la Sub 23 para los amistosos contra Colombia

►Miguel Araujo tras fichar por FC Emmen: “No se me pasó por la mente regresar al fútbol peruano”

►Abram explica su crecimiento: "La vida te da golpes duros, pero hay que rebelarse"

►¿En dónde está el plantel que dirigió Nolberto Solano en su paso por Universitario de Deportes?