Tiago Cantoro: "Mi sueño es jugar en Barcelona"

Ya trabaja en su objetivo. Tiago Cantoro continúa destacando en las reservas de Universitario. Se ha convertido en uno de los goleadores del equipo, a tal punto de ser considerado como alternativa en ataque (a futuro) en el equipo más ganador del país.

El atacante crema es consciente de que tiene mucho trabajo por delante, aunque ello no le evita pensar en lo que quiere para su carrera. "Mi sueño es jugar en Barcelona", sostuvo el joven delantero de la escuadra merengue, en una entrevista brindada a GOLPERU.

Tiago Cantoro aún no debuta con el primer equipo de Universitario, pero sabe que no se puede desconcentrar porque podría perder el terreno ganado. "Uno no se puede dormir porque a otro jugador le salen las cosas bien y ya no eres alternativa", agregó.

El delantero de Universitario espera llenarle los ojos a Ángel Comizzo para ser tomado en cuenta la próxima temporada, teniendo en cuenta la salida de Germán Denis al fútbol de Italia.

