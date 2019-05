Universitario de Deportes: los tres cambios de Nicolás Córdova para ganar a Cantolao

En la pizarra de Nicolás Córdova hay tres fórmulas para el choque entre Universitario de Deportes y Cantolao. La primera está para resolver el tema de la zaga central –después de recibir cuatro goles ante César Vallejo, en el Monumental–.

La segunda tiene que ver con quiénes aportarán ahora en la Bolsa ( Universitario de Deportes registra 1,282’ y tiene que llegar a 2,000’). ¿Y la tercera? Quizás es la más difícil de solucionar, porque depende de lo que pase en el entrenamiento de hoy en Campo Mar.

Universitario de Deportes se prepara para la fecha 13 del Torneo Apertura. (Prensa 'U')

¿Cómo así? Tiene que ver con la lesión (contractura) de Germán Denis. Si no muestra molestias, mañana arranca con Cantolao. Pero vamos por partes.

En el fondo Universitario de Deportes viene estudiando la posibilidad de utilizar a Guillermo Rodríguez, quien no juega desde hace cinco fechas. ¿Las razones? No la pasaba bien en el verde –hizo autogoles frente a A. Universidad y Binacional– y una carga muscular no lo dejaba estar al 100%.

En la volante crema de primera línea, ‘Enma’ Páucar regresaría. ¿Y arriba? Si no se recupera el ‘Tanque’ Denis, Alejandro Hohberg pasará a ser ‘punta’ (detrás de él aparecerá Alberto Quintero), y por fuera estarán Nelson Cabanillas y Cristhofer Grados.

Nicolás Córdova tiene que ir con lo mejor que tiene ahora para enfrentar a Cantolao, este viernes a las 8 p.m. en el Callao. Claro, pensando en el acumulado.

