Una denuncia por maltrato físico que realizó Universitario de Deportes puso en jaque a todo el Perú. Y es que, según informó el club crema a través de sus redes sociales, Héctor Chumpitaz fue agredido por la Policía Nacional, luego de la derrota que protagonizó el cuadro de Pedro Troglio ante UTC, en el Estadio Monumental.

De hecho, muchos hinchas de la ‘U’ y de la Selección Peruana mostraron su profundo rechazo a los supuestos maltratos que realizaron los agentes en contra de ‘El Capitán de América’. Pero Chumpitaz dio la versión de los hechos.

“No [me agredieron], nada de eso, solo impedían pasar. Una vez que yo pasé por encima de la reja, no me dijeron nada. Sería un pecado echarle la culpa a la Policía nacional. A mí me golpeaban cuando jugaba nomás", dijo Chumpitaz a RPP Noticias.

Es preciso señalar que un sector de hinchas de la ‘U’ aseguró haber presenciado el abuso que cometió la policía en contra del exfutbolista crema, que trabaja en el club crema.

