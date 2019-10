¿Qué es de la vida de Juan Diego Gutiérrez?

Hace más de cinco años, Juan Diego Gutiérrez deslumbraba en la San Martín debido a su gran juego. Ello lo llevó a ser observado en Universitario , donde (luego de varios intentos y problemas legales) pudo llegar a cumplir el sueño de defender la camiseta del club que amaba.

Ahora, el jugador de 27 años, emprende un gran reto en la liga de Canadá, donde participa en la máxima categoría de la liga con el HFX Wanderers Football Club.

Precisamente, esta tarde se cerró la temporada de otoño en el torneo y, aunque Juan Diego Gutiérrez no pudo campeonar, el exvolante de Universitario anotó y fue elegido como el 'Man of the match' en la victoria de su equipo por 2-0 sobre York 9 por la última fecha del campeonato.

Gutiérrez fue elegido como el mejor jugador en la última fecha de la liga canadiense. Gutiérrez fue elegido como el mejor jugador en la última fecha de la liga canadiense.

En HFX Wanderers Football Club, Juan Diego Gutiérrez comparte equipo con Luis Perea, un viejo conocido del Fútbol Peruano. Ahora, el exjugador de Universitario y el exatacante de León de Huánuco esperan tomarse revancha en el próximo campeonato y lograr el título en la liga de Canadá.

Greys Barrera, la héroe de Alianza Lima en los penales. (Video: Twitter)

►Desde River Plate hasta Mannucci: las veces que Alianza Lima no pudo sostener un resultado a su favor

► Alianza Lima figura entre los equipos más goleados del campeonato

► Para solucionar la falta de gol: Alejandro Hohberg jugaría como ‘9’ ante César Vallejo

► Antony Mamani, exjugador de Alianza Lima, se defiende tras supuesto intento de soborno en la Copa Perú