Es la pesadilla crema: la advertencia que Pablo Bengoechea le hizo a Universitario en la previa del clásico

A Pablo Bengoechea no le pudo ir mejor en los Universitario vs. Alianza Lima que se jugaron en el Monumental. De cinco partidos que disputó contra los cremas, en el coloso de Ate, logró sacar dos victorias, dos empates y solo una derrota. A vísperas de un nuevo choque contra el eterno rival, el estratega uruguayo no dudó en mandarle una advertencia al 'compadre'.

"Vamos a jugar contra el puntero del campeonato. Vamos a ir con todo para quedar en la primera posición nosotros. Me imagino que vamos a llegar muy bien porque tenemos futbolistas que saben jugar este tipos de partidos", sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.



Sobre la baja que tendrá en el Universitario vs. Alianza Lima, Pablo Bengoechea se mostró tranquilo. El entrenador sabe que cuenta con elementos capaces de hacer que la falta de uno de sus principales defensas no se sienta en el clásico.

"Para el clásico tenemos que suplantar a Gonzalo Godoy. Por suerte, tenemos a Aldair Fuentes, Carlos Beltrán y Aldair Salazar. El próximo fin de semana tenemos un partido muy importante y tenemos que llegar de la mejor manera", agregó.

Universitario y Alianza Lima se verán las caras en el partido correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura. El clásico está pactado para dar inicio a las 4:00 p.m. del domingo 29 de setiembre.



Declaraciones de José Carvallo tras la victoria en Huancayo. (Video: María Fe Errea)

