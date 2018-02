Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima en el estadio Monumental. El duelo, correspondiente a la fecha 4 del Torneo de Verano, se jugará a las 6.15 p.m. solo con hinchas cremas. En esta nota te jugamos todo lo que debes saber si vas al estadio.

Las puertas del estadio Monumental se abrirán desde las 3 de la tarde y los efectivos policiales iniciarán el control de toda la zona desde la 1 de la tarde. Se espera un gran número de hinchas cremas y por esta razón es un espectáculo deportivo considerado de alto riesgo.

Estarán presentes cinco fiscales, uno por tribuna y un coordinador. Habrá dos ambulancias de tipo 2 (Utilizadas para el traslado y atención de salud de pacientes) y dos de tipo 3 (Utilizadas para el traslado y atención médica avanzada de pacientes en estado crítico o de alto riesgo). Además, apoyarán 300 agentes de serenazgo de la Municipalidad de Ate Vitarte.

Acude temprano al Estadio Monumental y no sobre la hora del partido. Antes de salir de casa no te olvides de colocar tu DNI y tu entrada en tu billetera o cartera. Ten en cuenta que la Policía realizará control de requisitorias en las puertas de acceso al escenario deportivo.

Está prohibido el ingreso con aliento alcohólico al estadio Monumental. Se aplicará la tolerancia cero, si bebiste alcohol antes de ir al duelo entre Universitario de Deportes y Alianza Lima lo mejor es quedarse en casa y evitarse problemas.

Antes de asistir al clásico recuerda que está prohibido el ingreso con: Gorras, correas, objetos punzo cortantes, armas, explosivos, drogas, artefactos pirotécnicos, bengalas, casacas con capucha, lentes oscuros y caras totalmente pintadas.

Durante el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima no apruebes ni participes de actitudes o conductas agresivas o racistas que perturben a los demás espectadores e hinchas. ¡Dile no a la violencia! ¡Dile no al racismo!

Augusto Menéndez será el árbitro encargado del Universitario vs. Alianza. (Fotos: Violeta Ayasta)

