La polémica frase de Jersson Vásquez dirigida a la 'paternidad' de Pablo Bengoechea en los clásicos

Pablo Bengoechea dirigió a Alianza Lima en ocho clásicos y ganó seis, pero Jersson Vásquez considera esta situación como pura estadística. El lateral de Universitario de Deportes manifestó que en la 'U' no se toma en cuenta ese dato, porque solo se enfocan el juego que mostrarán ante el eterno rival.

"Las estadísticas a favor de Pablo Bengoechea nos tienen sin cuidado", afirmó en conferencia de prensa en Campo Mar y añadió: "hay que enfocarnos en nuestro juego. Estamos contentos por lo que venimos haciendo y tenemos que reafirmarnos en lo mismo, ante un duro rival que viene dando pelea".

Asimismo, el jugador de Universitario de Deportes se refirió a las críticas que recibieron por las supuestas 'ayudas' por parte de los árbitros. "Hay que acordarse de 2017, cuando hubo cosas a favor de Alianza Lima y nadie dijo nada. Si ellos piensan que nos están ayudando es su tema".

"Yo siento que ellos son los que se tienen que preocupar pero de lo que hagamos el domingo. Será un lindo partido, esperemos que sea abierto y lo ganará el que esté mejor parado", comentó.

Jersson Vásquez sabe que uno de los jugadores peligrosos de Alianza Lima es Kevin Quevedo. "Es muy rápido, pero uno ve los partidos de los rivales y analiza. A un jugador como él no hay que darle espacios y ver que no pueda recibir el balón. Solo si mantenemos el orden, ellos no van a tener muchas chances de lastimarnos", acotó.

Universitario de Deportes vs. Alianza Lima: las cábalas de Comizzo y Bengoechea antes del clásico. (América TV)

