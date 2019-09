Mauricio Mendoza se arrepiente de haber llegado a Alianza tras jugar en la 'U' y habló sobre el caso 'Alejandro Hohberg'

Universitario vs. Alianza Lima se verán las caras este domingo, en el Monumental, en una nueva edición del clásico del Fútbol Peruano. Mauricio Mendoza, exjugador de ambas escuadras, no pudo mantenerse al margen de este encuentro que paraliza el país y compartió su experiencia vistiendo las dos camisetas, aunque dejó en claro que solo se enamoró de una de ellas.

"Me llegué a identificar más con Universitario porque estuve más tiempo, tuve mejor rendimiento. Me sentí mejor con el equipo crema. Por otro lado, fue complicado firmar por Alianza Lima porque se pasó del amor al odio. Yo siempre estuve en el elenco crema y los hinchas nunca me perdonaron el irme al bando rival", sostuvo 'Café' en diálogo con Depor.

A puertas del Universitario vs. Alianza Lima, Mauricio Mendoza se atrevió a hacer una confesión sobre su llegada a Matute. El atacante colombiano sostuvo que, hasta el día de hoy, se arrepiente de haber jugado en el clásico rival de los merengues.

"Son errores que uno comete como jugador y luego se arrepiente. Personalmente, después que pasó el tiempo, sentí que no debí haber llegado a Alianza Lima porque estaba identificado con la Universitario, tenía sentido de pertenencia en el club y la gente me quería. Tuve un gran sentimiento de culpa y no me lo pude sacar de encima", agregó.

'Café' Mendoza llegó a Alianza Lima en 2007. (Foto: GEC) 'Café' Mendoza llegó a Alianza Lima en 2007. (Foto: GEC)

Mauricio Mendoza también se tomó un tiempo para hablar sobre Alejandro Hohberg, quien tuviera un sonado y cuestionado traspaso de Alianza Lima a Universitario.

"A Alejandro Hohberg tuve la suerte de verlo con la camiseta de Alianza Lima porque estuve en Perú unos meses, pero me imagino que los fanáticos ya no lo quieren ni ver. Ahora, se ganó el cariño en Universitario porque demostró temple y ganas. Cuando pasas al rival te van a aplaudir, siempre y cuando lo hagas bien.



Hohberg le marcó a Universitario con Alianza Lima en más de una ocasión. (Foto: GEC) Hohberg le marcó a Universitario con Alianza Lima en más de una ocasión. (Foto: GEC)

Mauricio Mendoza no se escapó de dar un pronóstico para el Universitario vs. Alianza Lima, en el que volvió a quedar en evidencia su cariño por la escuadra con la que consiguió mejores resultados.

"Gana la crema 2-0. No hay otra opción. Estoy 100% seguro de que venceremos en este nuevo clásico que se jugará en el Monumental", finalizó el aún atacante colombiano, quien ya se recibió de entrenador, pero se ve lejos de ejercer la carrera.

