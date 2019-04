Universitario de Deportes vs Alianza Lima: ¿quién reemplazará a Alberto Quintero en el clásico?

El hincha lo recibió con los brazos abiertos. No solo por gran temporada con San Martin en 2018, sino por su pasado crema. Se esperaba que a Gary Correa no le costaría adaptarse al juego de Universitario de Deportes , pero todavía no ‘explota’.

En 6 partidos con Universitario de Deportes ha marcado un gol, y el hincha crema no ha quedado del todo satisfecho, porque sabe que puede dar más. Eso sí, Nicolás Córdova confía a muerte en él. Para el técnico, Gary Correa no tardará mucho tiempo más en recuperar su nivel.

Se abre el debate: ¿le conviene a Universitario ser local en el Estadio Nacional o en el Monumental?



Por eso, le encargará el puesto de extremo derecho en el clásico ante Alianza Lima. Alberto Quintero quedó descartado por suspensión (dos fechas) y Gary Correa tendrá una chance de oro para demostrar todo lo que vale.

Como buen hincha confeso de Universitario de Deportes, un clásico, y encima en la casa del rival, es recontra especial para Gary Correa. Y él sabe en qué puede ‘hacerla linda’.

En 2016, ya les anotó a los íntimos con la camiseta de Comerciantes Unidos, y ahora buscará repetirlo. Un gol al ‘compadre’ le serviría de mucho para recuperar la confianza. Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán el próximo lunes, a las 8 p.m. en Matute.

