Universitario vs. Alianza Universidad EN VIVO | EN DIRECTO | VÍA GOLPERU | se verán las caras este sábado en el estadio Monumental por la fecha 6 del Torneo Apertura en la Liga 1. El choque está programado para dar inicio a las 8:00 p.m. y será transmitido por GOLPERU. Además, Depor.com te llevará todas las incidencias y minuto a minuto de este interesante encuentro.

Los merengues intentarán recuperar el paso tras su derrota (2-1) con Melgar, en Arequipa, y regresar a los primeros lugares de la tabla de posiciones, la misma que es comandada por Sporting Cristal.

Universitario vs. Alianza Universidad no coinciden en el Descentralizado desde 1991, cuando el elenco de Huánuco terminó perdiendo la categoría. Sin embargo, ese año no jugaron entre ellos.

El partido tendrá un ingrediente extra para el elenco visitante, ya que cuentan con hasta 3 jugadores que fueron importantes en temporadas anteriores con la camiseta de Alianza Lima, clásico rival de los cremas.

Universitario vs. Alianza Universidad promete ser un encuentro con muchas emociones y goles. ¿Los merengues lograrán reflejar su favoritismo sobre los huanuqueños en el gramado del coloso de Ate?

Universitario vs. Alianza Universidad: así llegan al partido

17.03.19 Melgar - Universitario 2 : 1

10.03.19 Universitario - Carlos Mannucci 1 : 0

01.03.19 San Martín - Universitario 2 : 3

22.02.19 Universitario - Pirata FC 3 : 1

17.02.19 Unión Comercio - Universitario 1 : 1

17.03.19 Alianza Huanuco - Real Garcilaso 2 : 1

11.03.19 UTC - Alianza Huanuco 2 : 1

03.03.19 Alianza Huanuco - Ayacucho FC 1 : 0

24.02.19 Dep. Municipal - Alianza Huanuco 0 : 0

18.02.19 Alianza Huanuco - AD Cantolao 0 : 0

Universitario vs. Alianza Universidad: así pagan las principales casas de apuestas

Casa de apuesta Universitario Empate Alianza Universidad Te Apuesto 1.35 4.00 7.50 Inkabet 1.40 4.80 8.50 Betsson 1.39 4.65 7.75 Bet365 1.36 4.20 7.00

Universitario vs. Alianza Universidad: horarios en el mundo



Perú : 8:00 p.m.

Argentina : 10:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

México: 7:00 p.m

Estados Unidos: 8:00 p.m.

Universitario vs. Alianza Universidad: posibles alineaciones

Universitario : P. Zubczuk; J. Morales, B. Velarde, G. Rodríguez, J. Vásquez; A Alfageme, E. Páucar; A. Quintero, P. Lavandeira, A. Hohberg y G. Denis



Alianza Universidad: D. Morales; A. Ramos, M. Cámara, R. Bogado, D. Encinas; G. Mendoza, C. Morales, O. Vílchez, J. Landauri, R. Aponzá y L. Pajoy

Hinchas de la Selección Peruana realizaron banderazo en New Jersey. (Video: José Luis Saldaña)

► Perú vs. Paraguay en el Red Bull Arena de New Jersey por fecha FIFA



► Agustín Lozano afirma que no renunciará a la FPF pese a investigación de reventa de entradas [VIDEO]



► La sorpresiva visita que recibió la Selección Peruana en el hotel de concentración en New Jersey



► Los elogios de Salvador Cabañas a Christian Cueva a poco del Perú vs. Paraguay