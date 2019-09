Universitario vs. Alianza Universidad: juegan, este domingo, por la fecha 6 del Torneo Clausura

Universitario vs. Alianza Universidad EN VIVO | EN DIRECTO | FACEBOOK LIVE | GOLPERU | se enfrentan, este domingo, en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco desde las 3:00 p.m. por la sexta jornada del Torneo Clausura en la Liga 1.

Los cremas llegan tras ser eliminados de la Copa Bicentenario al caer en la tanda de penales con Deportivo Coopsol, por lo que esperan sacar un triunfo para pasar la página y mantener los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Universitario vs. Alianza Universidad no será transmitido por GOLPERU debido a que no cuenta con los derechos de transmisión. Sin embargo, Depor.com te llevará el partidazo EN VIVO y EN DIRECTO para que puedas seguirlo a través de nuestra web.

El equipo de Ángel Comizzo espera ganar el Torneo Clausura para pelear por el título nacional y repetir lo que el estratega argentino consiguió con los cremas en 2013, año del último campeonato de la escuadra estudiantil de manera profesional.

Universitario vs. Alianza Universidad se vieron las caras en el Torneo Apertura, dejando un empate 1-1 en el encuentro realizado en el estadio Monumental de Ate. Partido de pronóstico reservado y con promesa de buen fútbol y goles.

Universitario vs. Alianza Universidad: así llegan al partido

04.09.19 Coopsol 2-1 Universitario (1 : 1)

31.08.19 Universitario 2-1 Melgar

25.08.19 Carlos Mannucci 1-0 Universitario

16.08.19 L1 Universitario 0-0 San Martín

11.08.19 Los Caimanes 0-2 Universitario

02.09.19 Real Garcilaso 0-1 Alianza Universidad

25.08.19 Alianza Universidad 2-1 UTC

19.08.19 Ayacucho 3-2 Alianza Universidad

21.07.19 Alianza Universidad 2-1 Dep. Municipal

13.07.19 AD Cantolao 2-1 Alianza Universidad

Universitario vs. Alianza Universidad: alineaciones confirmadas

Universitario : J. Carvallo; B. Velarde, C. Ramos, N. Quina, J. Vásquez; A. Alfageme, R. Guarderas; G. Correa, P. De la Cruz, A. Hohberg y A. Osorio



Alianza Universidad: D. Morales; E. Ramos, J. Cámara, R. Bogado, C. Carbajal; J. Rivas, G. Mendoza; R. Arrasco, J. Durán, J. Landauri y L. Pajoy

Ricardo Gareca tuvo baño de popularidad tras los entrenamientos de la Selección Peruana. (Video: José Luis Saldaña)

► A no perderlos de vista: las jóvenes promesas de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal

► Nostalgia pura: la alineación de Perú que hizo sufrir al Brasil de Cafú, Rivaldo y Ronaldo

► Roberto Mosquera: "Raúl Ruidíaz es un gran goleador y hay que confiar en Ricardo Gareca"

► ¿Y si Paolo Guerrero ya no está? Los delanteros del futuro en el fútbol peruano

► Perú vs. Brasil: Edison Flores y gesto que tuvo con un niño hincha de Alianza Lima que le pidió un autógrafo | VIDEO