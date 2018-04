Universitario de Deportes vs. Ayacucho FC EN VIVO se enfrentan este viernes en el estadio Manuel Eloy Molina Robles de Huanta por la fecha 13 del Torneo de Verano. El partido está programado para las 3:30 p.m. y será transmitido por Gol Perú (canal 14 de Movistar TV).

El último fin de semana, ante Comerciantes Unidos, el equipo de Pedro Troglio rompió su mala racha de local al ganar por primera vez en la temporada en el estadio Monumental. Ahora, el objetivo es seguir por el mismo camino para intentar escapar del penúltimo lugar del Grupo A, lugar que ocupan con 12 puntos, uno más que el elenco ayacuchano.

A solo dos fechas para el final del Torneo de Verano, Sporting Cristal, con 29 unidades, tiene el grupo ganado, sin embargo, Universitario de Deportes y Ayacucho FC ya piensan en el inicio del Apertura y, por su puesto, en acomodarse mejor en la tabla acumulada.

Los cremas tendrán tres bajas de consideración para este encuentro. Diego Manicero sufrió un desgarro del bíceps femoral del muslo de la pierna izquierda y estrá fuera de las canchas entre dos y tres semamas.

A él se unen Juan Manuel Vargas que tiene una distensión en el muslo posterior de la pierna izquierda y Arquímedes Figuera que tiene una herida ulcerosa en el arco del pie derecho. Ambos tienen para una semana de recuperación en Universitario de Deportes.

Sin embargo, también hay buenas noticias, porque la 'U' sí podrá contar con Alberto Quintero y Jersson Vásquez, quienes ya cumplieron con su fecha de suspensión e irán desde el arranque en la visita a Ayacucho FC.

"Que Ayacucho venga de perder 5-0 con Cristal no quiere decir que el rival es fácil, ellos le ganaron ahí en Huanta a Cristal y te das cuenta que no es fácil. Sabiendo que ellos van a salir a atacar podemos contragolpear bien", dijo Vásquez. En Universitario de Deportes no se confían.

Universitario de Deportes vs. Ayacucho: alineaciones probables

Universitario de Deportes : Patrick Zubczuk, Aldo Corzo, Brayan Velarde, Horacio Benincasa, Axel Chávez, Enmanuel Páucar, Jesús Barco, Jersson Vásquez, Alberto Quintero, Roberto Siucho y Sandro Montesinos.



Ayacucho FC : Gianfranco Castellanos, Aldair Perleche, Sixto Ramírez, Marcos Ortiz, José Rossel, Tarek Carranza, Bruno Morales, César Ortiz, Kevin Sandoval, Aurelio Gonzales Vigil, Mauricio Montes.

