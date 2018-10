Universitario de Deportes vs. Binacional: partido fue calificado de 'Alto Riesgo' y se reducirá aforo total

Una lástima. El partido entre Universitario de Deportes vs. Binacional no podrá contar con el marco esperado. Ello a raíz de una decisión que no permitirá al estadio 25 de noviembre, en Moquegua, tener las tribunas populares habilitadas.

Las autoridades decidieron calificar este duelo como 'de alto riesgo' y no permitir el ingreso de espectadores a las tribunas norte y sur del recinto moqueguano, lo que podría generar una importante pérdida económica a los locales.

La resolución que reduce el aforo para el Universitario de Deportes vs. Binacional, indica lo siguiente: "En cumplimiento a la ley N°30037 y Reglamento FIFA de Estadios, solo se considerará 8200 espectadores".

Para este enfrentamiento contra le 'Poderoso del Sur', la 'U' no podrá contar con la presencia de Germán Denis, Roberto Siucho y Pablo Lavandeira, quienes están suspendidos por haber acumulado 3 tarjetas amarillas.

Universitario intentará alargar su racha de victorias (lleva dos consecutivas) y seguir alejándose de los últimos lugares de la tabla acumulada, lo que los compromete con el tema del descenso.

