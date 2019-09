Les cerraron las puertas: cientos de hinchas de la 'U', con entradas en mano, no pueden ingresar al estadio [VIDEO]

Universitario vs. Binacional no es una fiesta para todos. Cientos de hinchas del elenco merengue aún no pueden ingresar al estadio Monumental porque les cerraron las puertas del coloso de Ate, a pesar de contar con entradas en mano.

Los fanáticos del elenco estudiantil no reciben respuesta alguna y, hasta el cierre de esta nota, continúan aguardando que se abran las puertas del recinto deportivo o, en su defecto, la explicación de los organizadores del partido.

Universitario vs. Binacional se enfrentan por la fecha 7 del Torneo Clausura. De conseguir la victoria, los cremas treparían hasta el primer lugar de la tabla de posiciones, lo que los acercaría al objetivo que se plantearon desde la llegada del DT argentino.



Universitario vs. Binacional | Cientos de hinchas aún no pueden ingresar al Monumental. (Depor)

Universitario cuenta con el aliento de su hinchada para el duelo contra Binacional, tras dos jornadas en las que tuvo que disputar sus encuentros a puertas cerradas por disposición de las autoridades policiales.



► ¡Qué manera de resolver! Alejandro Hohberg definió como los grandes y marcó un golazo para Universitario [VIDEO]

► Tabla de posiciones del Torneo Clausura y acumulada | Actualizada

► Universitario de Deportes goleó 9-0 a Binacional en el partido del Torneo de Reservas

► Pedro Gallese: "Lo importante es sumar, estar arriba y pelear hasta el final" [VIDEO]