Universitario de Deportes vs. Binacional. Los cremas visitarán al 'Poderoso del Sur' este sábado en el estadio '25 de noviembre' de Moquegua por la fecha 8 del torneo Clausura. El equipo de Nicolás Córdova solo le vale ganar para no correr el riesgo de volver a la zona de la baja. El partido va por la señal de Gol Perú, a partir de la 1 p.m.

Los merengues llegan con la moral al tope por sus dos últimos triunfos al hilo en Lima (1-0 sobre S. Huancayo y 2-1 ante Unión Comercio) que los sacó de los puestos de descenso. La diferencia con el penúltimo lugar es de solo un punto. Por eso, la obligación de sumar sí o sí.

Universitario de Deportes, sin embargo, no contará con todo su plantel en esta ocasión. El delantero Germán Denis y los volante Pablo Lavandeira y Roberto Siucho no viajaron con el grupo por suspensión. En tanto, el lateral Juan Manuel Vargas no fue considerado por disposición técnica. El entrenador no se hace problemas y confía en el once titular que mandará al verde.

Universitario de Deportes: el once crema que alineará ante Binacional en Moquegua [FOTOS]



Binacional, que aspira a clasificarse a un certamen internacional en su primer año en Primera, estrenará nuevo entrenador. Mario Flores tomó la dirección del 'Poderoso del Sur' luego de la renuncia de Luis 'Puchito' Flores por los problemas internos de la institución. 'Ropero' intentará cumplir el dicho futbolístico "técnico que debuta, no pierde".

¿Qué dicen las casas de apuestas del Universitario de Deportes vs. Binacional?

Casa de Apuestas Binacional Empate Universitario de Deportes Te Apuesto 1.75 3.50 3.75 Inkabet 1.97 3.40 4.00 Betsson 1.96 3.45 3.75 Bet365 1.90 3.25 3.50

Universitario de Deportes vs. Binacional se volverán a enfrentar por segunda vez en el Descentralizado. Con gol del delantero Anthony Osorio, los merengues vencieron 1-0 en el estadio Monumental eb el Apertura.

Universitario de Deportes vs. Binacional: posibles alineaciones

Universitario de Deportes: Patrick Zubczuk; Aldo Corzo, Alberto Rodríguez, Werner Schuler, Jersson Vásquez; Emanuel Paucar, Arquímedes Figuera, Diego Manicero, Alberto Quintero, Javier Núñez; Anthony Osorio. Técnico: Nicolás Córdova.



Binacional: Ricardo Farro; Cristian Laura, John Fajardo, Víctor Balta, Hugo Ángeles, Juan Tuesta, Edson Aubert, Carlos Caraza, Andy Polar, Milton Benítez, Víctor Ferreira. Técnico: Mario Flores.



Árbitro: Joel Alarcón (FIFA)

