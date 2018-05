Universitario de Deportes vs. Cantolao chocan este jueves por la fecha 3 del Torneo Apertura. El partido entre los cremas y el 'Delfín' se jugará en el estadio Monumental, a partir de las 8:00 p.m. y será transmitido por Gol Perú. Los cremas esperan sumar de a tres después de dos empates.

A mediados del año pasado, Juan Vargas no recibió ningún cheque desde Ate: decidió jugar gratis por dos meses. No fue la única muestra de cariño por el club: el último 15 de abril –en el triunfo de la ‘U’ por 1-0 sobre Comerciantes Unidos–, él no estuvo en el ‘11’ y dijo: “Si no estoy y el equipo gana, que sigan jugando los que están”.

Universitario vs. Cantolao: así van las apuestas

Casa de apuestas Universitario Empate Cantolao Te apuesto 1,60 3,40 4,25 Bet365 1,83 3,75 3,25 Inkabet 1,57 3,75 5,75 Betssol 1,61 3,80 5,50

El ‘capi’ quería decir que la crema está por encima de todo. Por eso, frente a UTC, en Cajabamba, corrió por 90 minutos a 2.654 metros de altura. Quizá por ese detalle no estuvo en el partido de práctica.

Sin embargo, ya aseguró que llega sí o sí ante el ‘Delfín’. O sea, de lateral izquierdo. Claro, sabe que la situación de los merengues no es cómoda –están un punto por encima de la zona de descenso– y se necesita de su experiencia.

Universitario vs. Cantolao: probables alineaciones

Universitario de Deportes : Raúl Fernández; Javier Núñez, Brayan Velarde, Adán Balbín, Juan Vargas (Axel Chávez); Ángel Romero, Arquímedes Figuera, Diego Manicero; Roberto Siucho, Jersson Vásquez y Anthony Osorio.