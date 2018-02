Carlos Cáceda no se quedó callado, ante la versión que lanzó Universitario de Deportes sobre su salida del club crema. El portero de Veracruz, que regresará al fútbol peruano y se pondrá la camiseta de Deportivo Municipal, no dudó en desmentir lo que dijo el gerente de comunicaciones, Juan Carlos Ortecho.

Por un lado, Ortecho reveló que la ‘U’ hizo una oferta formal por Cáceda, en setiembre. Sin embargo, el portero la rechazó dos meses después, Inclusive, el club crema buscó retomar las conversaciones con el futbolista. “Le propuso un aumento significativo y agotamos todos los esfuerzos. Su representante nunca llamó”, agregó en RPP Noticias.

Ante esa situación, Cáceda – incómodo - llamó a dicha casa periodística para dar su versión de los hechos. Eso sí, ‘La Pantera’ dejó muy en claro que su reacción fue motivada por el cariño que le guarda a los hinchas de Universitario de Deportes.

“Yo le tengo un gran cariño a la 'U' y a todos los que están ahí. No quiero entrar en una discusión de algo que yo le dije a él y algo que él me dijo a mí. Siempre tuve la disposición de quedarme en Universitario y me parece mal que salgamos así para defendernos ante la opinión pública. En su momento hablaré cómo fueron las cosas, pero hoy quiero estar metido en el tema de la selección y continuidad para poder aspirar una convocatoria”, manifestó Cáceda.

Pese a que Ortecho se “alegró” por el crecimiento y la decisión de Cáceda de ir al fútbol mexicano, el portero desea no entrar en debates innecesarios. Hoy buscará ganarse la titularidad en Municipal.

