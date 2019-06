Universitario vs. Coopsol EN VIVO: se miden este domingo por la Copa Bicentenario 

Universitario de Deportes vs. Coopsol EN VIVO | GRATIS | ONLINE | GOLPERU | EN DIRECTO se enfrentan el domingo 30 de junio por la segunda jornada de la Copa Bicentenario. El duelo se llevará a cabo a las 3:30 p.m. el estadio Segundo Aranda de Huacho y será transmitido por la señal de GOLPERU. Además, recuerda que puedes seguir el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias

Universitario de Deportes llega a este encuentro luego de empatar sin goles ante Unión Huaral en su debut por la Copa Bicentenario, en ese encuentro, también, Ángel Comizzo debutó como entrenador del club crema.

Si bien es cierto que el resultado del duelo anterior no fue como Comizzo lo esperaba, en esta oportunidad saldrá con todo a la cancha para obtener su primera victoria.

Coopsol, por su parte, también llega a este duelo con un punto, ya que empató 1-1 la jornada pasada ante Carlos A. Mannuci en el estadio Rómulo Shaw Cisneros de Chancay.

La ausencia de Germán Denis y Alejandro Hohberg en el equipo titular se sintió la fecha anterior; sin embargo, una vez más el entrenador de Universitario decidió dejarlos fuera de la convocatoria para este duelo.

Universitario vs. Coopsol: horarios en el mundo

Perú: 3:30 p.m.

España: 11:30 p.m.

México: 3:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Brasil: 5:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

Chile: 4:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Uruguay: 5:30 p.m.

Paraguay: 4:30 p.m.

Bolivia: 4:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m.

Universitario vs. Coopsol: últimos enfrentamientos

19/05/19 Universitario 2 - 4 Deportivo Municipal

25/05/19 Ayacucho 2 - 0 Universitario

02/06/19 Universitario 2 - 1 UTC

07/06/19 Real Garcilaso 0 - 0 Universitario

24/06/19 Union Huaral 0 - 0 Universitario

10/03/19 Universitario 1 - 0 Carlos Mannucci

17/03/19 Melgar 2 - 1 Universitario

23/03/19 Universitario 1 - 1 Alianza Universidad

30/03/19 Deportivo Binacional 4 - 2 Universitario

15/04/19 Alianza Lima 2 - 3 Universitario

25/05/19 Coopsol 3 - 0 Sport Loreto V

02/06/19 Atlético Grau 4 - 1 Coopsol

08/06/19 Coopsol 1 - 1 Juan Aurich

16/06/19 Santos 1 - 1 Coopsol

22/06/19 Coopsol 1 - 1 Carlos Mannucci

​26/08/18 Alianza Atlético 1 - 0 Coopsol

29/08/18 Coopsol 3 - 0 Sport Loreto

02/09/18 Willy Serrato 0 - 8 Coopsol

08/09/18 Coopsol 1 - 1 Carlos Mannucci

23/09/18 Los Caimanes 0 - 1 Coopsol

Universitario vs. Coopsol: posibles alineaciones

Universitario: P. Zubczuck, J. Zevallos, W. Schuller, L. Valverde, J. Vásquez, J. Barco, C. Huamantica, A. Quiroz, A. Osorio, G. Correa y P. De la Cruz.

Coopsol: E. Gonzales, J. Mena, C. Seminario, E. Machahuay, C. Perez, I. Kahn, C. Gomez, B. Arana, E. Silva, D. Kong, A. Bravo.

