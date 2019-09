Directo a las nubes: Olascuaga falló su penal y Universitario quedó eliminado ante Coopsol por la Copa Bicentenario

Carlos Olascuaga no pudo convertir su penal y se convirtió en el villano del elenco merengue en el Universitario vs. Coopsol. El atacante crema realizó un mal disparo desde los doce pasos, el mismo que terminó yéndose muy desviado, por encima de la portería.

El jugador había ingresado a los 40 minutos del segundo tiempo, en lugar de José Zevallos. Ángel Comizzo le dio la confianza, la misma que no pudo aprovechar en una definición que fue no apta para cardíacos, en el estadio Segundo Aranda Torres de Huacho.

A pesar del error, Carlos Olascuaga no fue el único que no pudo convertir su disparo en la tanda de penales del Universitario vs. Coopsol. Nelinho Quina, Rafael Guarderas y Anthony Osorio corrieron la misma suerte.

Olascuaga mandó su penal a las nubes en el Universitario vs. Coopsol. (Fuente: GOLPERU)

El jugador se lamentó tras su disparo, pero nada pudo hacer para revertirlo. Los cremas se despidieron de la Copa Bicentenario y se sumaron a Alianza Lima y Sporting Cristal.

Aquí las declaraciones de Edison Flores sobre Christian Cuevas y los penales.

