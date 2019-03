Universitario vs. Melgar: se miden este domingo por la fecha 5 del Torneo Apertura en Arequipa

Universitario vs. Melgar EN VIVO | ONLINE | VÍA GOLPERU | miden fuerzas, este domingo, en el último partido de la jornada 5 del Torneo Apertura en la Liga 1. El enfrentamiento entre cremas y rojinegros será el más atractivo de la jornada y promete ser un partidazo de poder a poder. El duelo está programado para dar inicio a las 4:00 p.m. y será televisado por GOLPERU. Además, podrás seguir todas las incidencias a través de Depor.com

Los cremas llegarán con dos importantes bajas al duelo con los 'Dominó', puesto que José Carvallo y Aldo Corzo fueron convocados para los amistosos de la Selección Peruana en Estados Unidos.

Sin embargo, no serán los únicos ausentes en el Universitario vs. Melgar. El volante rojinegro, Alexis Arias, también fue llamado por Ricardo Gareca y se perderá el importante choque contra los cremas en el estadio de la UNSA.

Esta será una prueba de fuego para ambas escuadras, las cuales tienen intereses distintos en lo que va de la Liga 1. Mientras la 'U' quiere seguir con el invicto y en los primeros lugares de la tabla de posiciones, el 'Dominó' quiere recuperar el terreno perdido al centrar sus fuerzas en la Copa Libertadores.

Universitario vs. Melgar se plantea como un partido de pronóstico reservado y, seguramente, contará con mucho público en el estadio de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. ¿Te animas a dar un favorito?

Universitario vs. Melgar: últimos enfrentamientos

01.09.18 Melgar - Universitario 2 : 1

20.05.18 Universitario - Melgar 1 : 1

28.10.17 Melgar - Universitario 2 : 0

23.07.17 Universitario - Melgar 2 : 1

04.12.16 Melgar - Universitario 2 : 2

30.11.16 Universitario - Melgar 1 : 2

29.06.16 Melgar - Universitario 5 : 2

05.05.16 Universitario - Melgar 1 : 3

26.09.15 Melgar - Universitario 2 : 0

19.05.15 Universitario - Melgar 0 : 0

Universitario vs. Melgar: así pagan las principales casas de apuestas

Casa de apuesta Melgar Empate Universitario Te Apuesto 2.00 3.40 3.40 Inkabet 2.05 3.70 3.60 Betsson 1.97 3.65 3.45 Bet365 2.00 3.40 3.10

Universitario vs. Melgar: horarios en el mundo

Perú : 4:00 p.m.

Argentina : 6:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

Brasil: 6:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Uruguay: 6:00 p.m.

Paraguay: 6:00 p.m

Ecuador: 4:00 p.m.

Venezuela: 5:00 p.m.

Bolivia: 5:00 p.m.

México: 3:00 p.m

Estados Unidos: 4:00 p.m.

Universitario vs. Melgar: alineaciones probables

Universitario : P. Zubczuk; J. Morales, B. Velarde, G. Rodríguez, J. Vásquez; A. Alfageme, E. Páucar; A. Quintero, P. Lavandeira, A. Hohberg y G. Denis.



Melgar: C. Cáceda; G. Carmona, C. Ramos, J. Narváez, C. Neyra; N. Freitas, A. Romero; J. Vidales, J. Sánchez, A. Gómez y B. Cuesta.

Las declaraciones de Alexis Arias ante la falta de Felipe Melo. (Vídeo: José Luis Saldaña)

