Universitario vs. Oriente Petrolero: Troglio y Clausen se reencuentran en la Copa Libertadores

Una vez, a eso de las 4:00 am., el teléfono de Pedro Troglio sonó. Lo querían en el Sevilla. Pudieron llamar antes o después, pero lo hicieron de madrugada. Y el técnico de Universitario de Deportes , pese a la hora, no se molestó. El motivo: del otro lado de la línea estaba Carlos Bilardo, su ex DT.

“Me encanta cuando me gritan ‘bilardista’. Con él aprendí a querer a la selección”, contó 'Pedrito' tiempo después. Esa es una de las cosas que tiene en común con Néstor Clausen: el ‘Narigón’ los dirigió –y marcó- en la Copa América 1989. Ahora ambos alumnos se reencontrarán en la Libertadores.

► Universitario de Deportes: ¿por qué Arquímedes Figuera aún no renueva?

Universitario de Deportes llega en desventaja, al arrastrar una sanción que les impide contratar. Pero, para el DT de Oriente Petrolero, eso habla de su excompañero.



“Siempre fue un pibe humilde, de buena técnica y mucho sacrificio. Si decidió continuar es porque tiene confianza en el trabajo con los demás jugadores. Nosotros estamos obligados a hacer lo mejor posible porque la hinchada de Oriente pide resultados”, nos dijo.

El DT de Universitario de Deportes tampoco lo ve como excusa. “Vamos con ilusión de llegar a fase de grupos. Es un placer encontrar a Néstor en el banco. De los mejores laterales que vi. Ojalá la gente vaya al estadio para darle fuerza a los muchachos que se quedaron”, dijo. Hay duelo.

► Universitario de Deportes: conoce la camiseta Umbro que no verá la luz