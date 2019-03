Pudo costar caro: la expulsión de Jersson Vásquez que complicó a Universitario [VIDEO]

No le perdonaron la viveza y perjudicó a su equipo. Jersson Vásquez fue expulsado en el Universitario de Deportes vs. San Martín por intentar ganar tiempo al no tomar un balón en un saque lateral. El árbitro lo vio y le sacó la segunda amarilla que le costó la roja.

Cuando se jugaban los 39 minutos el segundo tiempo, Universitario de Deportes ganó un lateral y un recogebolas intentó apurar lanzando el balón hasta la posición de Jersson Vásquez quien no tomó el balón, giró la cadera y lo mandó lejos de su posición en una clara acción de querer ganar tiempo.

Esta acción fue vista por el árbitro que no lo perdonó. Se le fue acercando, con la tarjeta amarilla en la mano, mientras que los jugadores de Universitario de Deportes intentaban persuadirlo para que no lo amoneste. Pero no lo lograron. La amarilla estaba lista y luego la roja.

Universitario de Deportes perdió a uno de sus hombres más experimentados no solo por los últimos minutos del partido, también para el choque contra Carlos A. Mannucci la próxima semana en el estadio Monumental.

