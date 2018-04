Será un duelo de planteles con el promedio de edad más joven utilizado en el campeonato. Universitario de Deportes recibirá a San Martín, este domingo en el estadio Monumental. Por su lado, Pedro Troglio reveló el once que mandaría al terreno de juego para sumar su segunda victoria en el año.

Con Alberto Quintero de ‘9’, la ‘U’ saldrá con el cuchillo entre los dientes para volver al triunfo luego de cuatro fechas. Recordemos que los de Troglio vienen de empatar sin goles en su visita a UTC (Cajabamba), un escenario que criticó el técnico crema.

“Si tú me preguntas: ¿se puede jugar fútbol profesional en la altura? Sí se puede. Lo hemos hecho. Pero no es normal. A mí me preguntaron: ¿Se puede jugar con cuatro horas de viaje previo a un partido? Y la verdad, nunca me pasó. Enseguida, el alcalde de Cajabamba tomó un partido equivocado. Nosotros no hablamos de la magnífica ciudad que es. Agarraría mi auto, con mi mujer y mis hijos, y pararía en cada lugar. La pasaría hermoso. Pero no es normal hacer cuatro horas de viaje en un camino de montaña”, dijo Troglio.

Ojo, Troglio proyecta utilizar a Juan Vargas como lateral izquierdo. Ante UTC, el ‘Loco’ jugó de defensa central, junto a Horacio Benincasa, quien se sintió tras el choque en la altura de Cajabamba.

Selección Peruana en Rusia 2018: Pedro Gallese se recupera y es protagonista en redes sociales [VIDEO]