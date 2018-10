Universitario de Deportes vs. Sport Boys EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Clausura. Cremas y rosados chocarán este sábado desde las 8 p.m. en el Estadio Nacional. El empate no está permitido, si no quieren complicarse con la zona de descenso. La transmisión televisiva va por la señal de GOLPERÚ.

Si bien los merengues le sacaron 6 puntos de ventaja al penúltimo lugar del acumulado (Sport Rosario), no puede cantar victoria. Con el de este fin de semana, son 6 fechas las que restan. La situación de los porteños es más crítica. Solo 2 puntos de diferencia sobre los huaracinos.

Universitario de Deportes, eso sí, llega con mejor ritmo. El equipo del chileno Nicolás Córdova logró 4 triunfo al hilo que los ayudó a salir de la zona de descenso. Tres de esos encuentros fueron en Lima. La situación de Sport Boys es distinta.

¿Qué dicen las casas de apuesta del Universitario de Deportes vs. Sport Boys?

Casa de apuesta Sport Boys Empate Universitario de Deportes Te Apuesta 1.45 3.75 6.00 Inkabet 3.50 3.40 2.10 Bet365 3.25 3.30 2.00 Betsson 3.60 3.50 1.99

El conjunto que ahora dirige Manuel Fernández no ha podido ganar 2 partidos continuos en esta temporada. En sus últimas cuatro presentaciones, solo consiguió 4 puntos. Eso llevó al club a caer a los puestos de riesgo.

Universitario de Deportes y Sport Boys se juegan una final en el Estadio Nacional. Lo mejor es que los planteles contarán con el apoyo de sus hinchas. La fiesta está garantizada.

TE PUEDE INTERESAR

Prensa chilena cree que Perú es favorito para ganar la Copa América Brasil 2019 [VIDEO]