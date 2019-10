EN VIVO | Universitario vs. Sport Boys HOY en el Callao por la Fecha 10 del Torneo Clausura | EN DIRECTO

VER VÍA GOLPERU | EN VIVO | Universitario de Deportes vs. Sport Boys LIVE HD | ONLINE | GRATIS | EN DIRECTO | STREAMING | VÍA GOLPERU | Universitario de Deportes vs. Sport Boys se ven las caras hoy a partir de las 3:30 p.m. en el estadio Miguel Grau del Callao por la Fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. Durante estos últimos días, se habló más de los ausentes que de los presentes. ¿Cómo defenderá Universitario de Deportes su frágil banda derecha sin la garra de Corzo?, ¿de qué forma encontrará equilibrio el medio sin el orden de Alfageme? Muy simple: como un equipo, en conjunto. Eso, al menos desde que regresó Ángel Comizzo, es la ‘U’. Si el rendimiento en el Apertura no fue el mejor y en lo táctico estuvo al debe, el Clausura ha sido lo contrario. Y, pese a los problemas los merengues hallaron la fórmula. Carvallo luce imbatible, Velarde y Quina son un muro, Guarderas y Barreto ponen el fútbol, y Quintero y Hohberg parecen conocerse de años.

¿En qué canal y a qué hora ver EN VIVO el partido entre Universitario de Deportes vs. Sport Boys?

El duelo será transmitido EN VIVO EN DIRECTO Y ONLINE por la señal del GOLPERU, pero recuerda que puedes seguir todos los detalles del enfrentamiento por Depor.com.

Universitario de Deportes llega a este duelo con los ánimos a tope luego de ganar 1-0, con gol de Alberto Quintero, a su 'compadre' de toda la vida, Alianza Lima. El clásico, que se vivió con el Monumental a tope, llenó de energía a los dirigidos por Ángel Comizzo para seguir dándolo todo en el Clausura.

Aldo Corzo y Almando Alfageme fueron convocados a la Selección Peruana para los amistosos ante Uruguay por la segunda Fecha FIFA antes de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022; pero el DT crema ya tomó las previsiones necesarias para organizar su once titular de tal forma que no pierda peso en la defensa.

Los ' merengues' se ubican en la punta de la tabla de posiciones y tienen el único objetivo de seguir sumando para poder consolidarse en el primer lugar y llevarse el título a fin de año.

Sport Boys, por su parte, lo dejará todo en la cancha ya que se ubica en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones acumulada y necesita los puntos para evitar el descenso.

El partido se llevará a cabo en el estadio Miguel Grau del Callao, el equipo local logró conseguir las garantías necesarias para llenar las cuatro tribunas del recinto; sin embargo, solo podrá ingresar la hinchada 'celeste'.

Universitario vs. Sport Boys: así pagan las casas de apuesta

Casa de apuesta Universitario Empate Alianza Lima Betsson 3.35 3.40 2.10 Apuesta Total 3.45 3.34 2.02 Inkabet 3.60 3.50 2.15 Te Apuesto 3.00 3.30 2.25 Bet 365 3.40 3.80 2.00

Universitario vs. Sport Boys: horarios en el mundo

Perú 3:30 p.m.

Ecuador 3:30 p.m.

Colombia 3:30 p.m.

México 3:30 p.m.

Bolivia 4:30 p.m.

Paraguay 4:30 p.m.

Chile 4:30 p.m.

Venezuela 4:30 p.m.

Argentina 5:30 p.m.

Uruguay 5:30 p.m.

Brasil 5:30 p.m.

España 10:30 p.m.

Universitario vs. Sport Boys: posibles alineaciones

Universitario: J. Carvallo, B. Velarde, C. Ramos, N. Quina, J. Vasquez, J. Barco, R. Guarderas, G. Barreto, A. Hohberg, A. Quintero, A. Osorio.

Sport Boys: J. Medina, M. Tejada, P. Garcia, P. de la Haza, E. Uribe, A. Balbín, J. Chávez, J. Tragodara, C. Torrejón. S. Penco, J. Ross.



Christian Cueva habló sobre su conversación con Ricardo Gareca. (Video: José Luis Saldaña)

►Cantolao cayó 2-1 ante Ayacucho FC en el Miguel Grau por la Fecha 10 del Torneo Clausura

►Ajax de Holanda estaría tras los pasos de Luis Abram, informan desde Argentina

►Alianza Lima goleó 4-1 a Pirata FC en el Torneo de Reservas y se acercó al líder

►Selección Peruana entrena en el campo de la AFA pensando en el choque ante Uruguay [VIDEO]