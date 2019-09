Universitario vs. Sport Huancayo: se juegan la punta del Torneo Clausura este sábado

Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO | VÍA GOLPERU | EN DIRECTO | TV ONLINE | merengues y huancaínos se verán las caras, este sábado, en el estadio IV Centenario de 'La Incontrastable' en un duelo de punteros del Torneo Clausura.

El choque está pactado para dar inicio a las 8:00 p.m. y el recinto promete un ambiente de final, ya que ambas escuadras llegan en un gran momento y sus respectivas hinchadas dirán presente en el escenario deportivo para alentar a los suyos.

Universitario vs. Sport Huancayo será televisado EN VIVO y EN DIRECTO por GOLPERU. Además, podrás SEGUIR GRATIS el minuto a minuto del enfrentamiento a través de Depor.com, donde también encontrarás todos los goles y las mejores jugadas del partido.

Ángel Comizzo volverá a la tierra que lo vio salir campeón nacional, en 2013, aunque es consciente de que el Universitario vs. Sport Huancayo será diferente a aquel duelo contra Real Garcilaso. El técnico argentino cuenta con el respaldo de la nueva administración del club estudiantil y buscará pagar la confianza depositada en él con un triunfo.

Carlos Ramaciotti, por su parte, espera consolidar su gran momento con el 'Rojo matador' tumbandose a uno de los equipos más grandes del país. No será misión fácil llevarse los tres puntos del Universitario vs. Sport Huancayo, pero confía plenamente en su plantel para lograrlo.

Universitario vs. Sport Huancayo: aquí se jugará el partido

Universitario vs. Sport Huancayo: posibles alineaciones

Universitario : J. Carvallo; A. Corzo, B. Velarde, C. Ramos, J. Vásquez; E. Páucar, J. Barco; A. Hohberg, H. Vaca, A. Quintero y A. Osorio.



Sport Huancayo: S. Libman, V. Balta, M. Corrales, L. Maldonado, C. Caraza, L. Villar, R. Salcedo, J. Bazán, V. Peña, M. Lliuya y C. Neumann.



Selección Peruana: Yoshimar Yotun campeón de la Leagues Cup. (América TV)

► Lejos del 'Like': el motivo por el cual Universitario tuvo que crearse nuevas cuentas en redes sociales



► Los equipos peruanos más caros en el mercado de pases



► Tabla de posiciones y acumulada: así se mueve mientras se juega la Fecha 8 del Toreo Clausura | LIGA 1



► ¡Fue una fiesta! Así se vivió el último clásico que la 'U' ganó a los blanquiazules en el Monumental