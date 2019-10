►VER AQUÍ Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal EN VIVO: por la Fecha 11 del Clausura 

Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO | VER FÚTBOL GRATIS | VÍA GOLPERU | FACEBOOK LIVE | EN DIRECTO | MINUTO A MINUTO | se ven las caras HOY a partir de las 8:00 p.m. en el estadio Monumental de Ate para pelear por la punta de la tabla de posiciones. El equipo que dirige Ángel Comizzo es el que menos goles ha recibido en lo que va del Torneo Clausura; mientras que el cuadro celeste es el que más ha anotado en el mismo periodo. Por tal motivo este partido tendrá muchísima emoción.



Ángel Comizzo prepara los partidos de atrás hacia adelante, priorizando el cero y confiando a muerte en su ataque. Por tal motivo el DT consolidó nombres en el área defensiva y, de esa forma, solo recibió tres goles a lo largo de 10 fechas

Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal se medirán HOY en el Monumental y estos son los convocados de Ángel Comizzo. (Foto: Twitter) Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal se medirán HOY en el Monumental y estos son los convocados de Ángel Comizzo. (Foto: Twitter)

La muralla crema está lista para defender esta noche el primer lugar, sin embargo, al frente tendrá al cuadro más goleador del Torneo Clausura, con 19 anotaciones. Esta vez, Manuel Barreto no tendrá a Cristofer Gonzales, pero mantendrá su poder ofensivo con Cristian Palacios, Cristian Ortiz y Martín Távara.

¿Cómo y dónde ver gratis por TV el Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal?

El Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal será transmitido por GOLPERU, desde las 8:00 p.m. Ojo, Depor.com te mostrará todos los goles, mejores jugadas, polémicas y todas las incidencias del partido por el Torneo Clausura.

#Universitario#Concentrados



Todo está listo para defender la punta frente a Sporting Cristal el día de mañana en casa y con nuestra gente.



Aquí la lista de convocados de nuestro primer equipo.



Todo está listo para defender la punta frente a Sporting Cristal el día de mañana en casa y con nuestra gente. Aquí la lista de convocados de nuestro primer equipo. ⚽💪🏻¡Volvamos a vestir de crema el Monumental!

Universitario de Deportes intentará mantenerse en la punta del Torneo Clausura; sin embargo, Sporting Cristal llegará a este duelo con todo, teniendo en cuenta que se encuentra a solo tres puntos de alcanzar al puntero.

Los dirigidos por Ángel Comizzo llegan a este duelo luego de empatar sin goles ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao; mientras que Sporting Cristal ganó 3-0 en su último partido, ante Real Garcilaso.

Es preciso señalar que varios jugadores de ambos equipos fueron convocados a la selección mayor y a la selección Sub 23 de Nolberto Solano para disputar partidos amistosos; sin embargo, esta tarde, la FPF anunció que Brayan Velarde, Martín Távara y Christopher Olivares fueron liberados.

Por otro lado, la buena noticia para los hinchas merengues es el regreso de Alberto Rodríguez, quien fue convocado a este partido y podría sumar minutos con la camiseta de Universitario después de casi un año.

Universitario vs. Sporting Cristal: así llegan al partido

08/09/19 Alianza Universidad 0 - 1 Universitario

14/09/19 Universitario 2 - 0 Deportivo Binacional

21/09/19 Sport Huancayo 0 - 1 Universitario

29/09/19 Universitario 1 - 0 Alianza Lima

06/10/19 Sport Boys 0 - 0 Universitario

08/09/19 Sporting Cristal 1 - 1 Academia Cantolao

15/09/19 Deportivo Municipal 0 - 1 Sporting Cristal

22/09/19 Sporting Cristal 1 - 0 Ayacucho

28/09/19 UTC 1 - 1 Sporting Cristal

06/10/19 Sporting Cristal 3 - 0 Real Garcilaso

Universitario vs. Sporting Cristal: ¿dónde queda el estadio del choque?



Universitario vs. Sporting Cristal: posibles alineaciones

Universitario: J. Carvallo, B. Velarde, C. Ramos, N. Quina, J. Vásquez, E. Paucar, R. Guarderas, J. Barreto, C. Olascuaga, N. Cabanillas y A. Osorio.

Sporting Cristal: R. Solís; J. Madrid, R. Revoredo, O. Merlo, J. Céspedes; J. Cazulo, H. Calcaterra, M. Távara; C. Pacheco, C. Ortiz y C. Palacios.

