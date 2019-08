Universitario de Deportes vs. San Martín se enfrentan este viernes por la fecha 3 del Torneo Clausura | LIGA 1

Universitario de Deportes vs. San Martín | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VÍA GOLPERÚ | VER GRATIS | FACEBOOK LIVE | Se enfrentarán este viernes a las 8 p.m. en partido por la fecha 3 del Torneo Clausura programado en el Estadio Monumental. Los cremas van por su quinto triunfo consecutivo con la vuelta de Germán Denis al once inicial. El goleador se perdió el duelo ante Los Caimaes por la Copa Bicentenario, por una lesión. El viernes está en el once que alista Ángel Comizzo.

El partido entre Universitario de Deportes vs. San Martín, en el reinicio de la Liga 1, será transmitido vía GolPerú y todos los detalles del partido, goles, fotos, minuto a minuto y videos, los tendrás en DEPOR.COM.

Universitario de Deportes llega a este encuentro con San Martín, la moral al tope por una racha de triunfos y luego de clasificar a los cuartos de final de la Copa Bicentenario. Los cremas derrotaron por 2-0 a Los Caimanes con goles de Aldo Corzo y Alejandro Hohberg.

"Considero que Universitario de Deportes va tomando una idea y logrando una identidad propia de juego. Lo más importante es que los resultados nos vienen acompañando y, cuando eso sucede, la semana de trabajo se hace mucho mejor. Este grupo está disputando cada partido como si fuese el último que van a jugar y eso es muy meritorio", dijo Ángel Comizzo en la previa

Cuando todos esperaban con ansias el debut de Alberto Rodríguez en el reinicio del Torneo Clausura, Ángel Comizzo confirmó que el defensa de Universitario de Deportes volvió a lesionarse, luego de que se le rompiera el tendón de Aquiles y fuera operado con éxito.



San Martín enfrentará a Universitario de Deportes luego de caer por penales ante Coopsol en la Copa Bicentenario. El partido se jugará con hinchada luego de los rumores que afirmaron que se podría jugar a puertas cerradas.

"Esperamos un partido bien difícil, Universitario de Deportes ha arrancado muy bien tras el receso de la Copa América y creemos que va a ser un buen partido. El Clausura es muy importante para nosotros en cuanto a posicionarnos en la tabla acumulada. Estamos en la parte baja y en cada partido es fundamental conseguir los puntos para alejarse de esa zona", dijo Carlos Bustos, DT de los santos.

Otro detalle que rescata Ángel Comizzo es el grupo que se formó, se nota el buen ambiente en los entrenamientos previos al partido. “Hay una competencia muy sana. El grupo se lleva muy bien”, expresó el entrenador de Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes vs. San Martín: sus 6 últimos partidos

14/6 Unión Huaral 0-0 Universitario de Deportes

30/6 Deportivo Coopsol 3-0 Universitario de Deportes

6/7 Uiversitario de Deportes 2-0 Carlos A. Mannucci

13/7 Universitario de Deportes 2-1 Unión Comercio

21/7 Pirata FC 0-1 Universitario de Deportes

11/8 Los Caimanes 0-2 Universitario de Deportes



23/6 Juan Aurich 0-2 Universidad San Martín

30/6 Los Caimanes 2-2 Universidad San Martín

5/7 Universidad San Martín 0-0 Pirata FC

13/7 UTC 0-2 Universidad San Martín

21/7 Universidad San Martín 2-1 Real Garcilaso

11/8 Deportivo Coopsol 1-1 (5-3) Universidad San Martín

Universitario de Deportes vs. San Martín: horarios en el mundo

Perú: 8:00 p.m.

​Argentina: 10:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

​España: 3:00 a.m. (sábado)

Universitario de Deportes vs. San Martín: así pagan las casas de apuestas

Casas de Apuestas Universitario Empate San Martín Te Apuesto 1.65 3.90 4.50 Bet365 1.57 3.60 5.00 Bwin 1.60 3.60 5.00 Betfair 1.52 3.5 6.0 Betsson 1.62 3.85 5.30 InkaBet 1.62 4.00 5.75 SportingBet 1.60 3.60 5.00

Universitario de Deportes vs. San Martín: alineaciones probables

Universitario de Deportes: J. Carvallo; A. Corzo, B. Velarde, N. Quina, J. Vásquez; R. Guarderas, A. Alfajeme; A. Quintero, H. Vaca, A. Hohberg; G. Denis.

DT: Ángel Comizzo



San Martín: D. Penny; M Estrella, J. Luján, J. Portales, J. Bolivar; S. Afolabi, Y, Oliva, J. Guivin, J. Escobar, O. Mora; R. Espinosa

DT: Carlos Bustos

