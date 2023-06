¡Con todo! Universitario de Deportes tiene un fichaje de lujo: Edison Flores. El volante de la Selección Peruana fue presentado como nuevo refuerzo del equipo, donde permanecerá por un año (con opción a culminar el 2024), para así festejar con los hinchas el centenario del club ‘merengue’. Si bien ya arrancó los trabajos con todos sus compañeros, el ‘Orejas’ tiene bien referenciados a todos y espera dar lo mejor de sí para cumplir con todos los objetivos del equipo. Por ejemplo, el título nacional.

“Estoy muy contento de volver a la ‘U’. Ha sido especial este equipo para mí, en cada partido que he venido a ver y ahora parece como si fuera el primer día, porque he estado siete años fuera y por eso tengo esa sensación. Conozco solo a cuatro compañeros bien y al resto de vista o he intercambiado algunas palabras, pero no mucho. Será muy especial, porque vuelvo a cero y quiero dar lo mejor”, sostuvo en diálogo con ESPN.

Sobre el puesto que ocupe en la pizarra de Jorge Fossati, el ‘Orejas’ mencionó que “depende del esquema que pueda tener cada entrenador. Sabiendo cómo juega la ‘U’ en estos momentos, me visualizo quizá de interior o detrás del punta, pero eso ya lo verá de cerca el ‘profe’ Fossati, que tiene más experiencia que muchos. Creo que él me lo comunicará y me dirá qué es lo que quiere de mí. Uno siempre tiene que luchar por un puesto y por minutos en el campo, para poder demostrar lo que se tiene”.

Respecto a sus compañeros, admitió que “veo a jugadores que realmente sienten que están en la ‘U’ y eso me gusta. Eso fue lo que me sedujo, el también poder trabajar con todos ellos y verlos de cerca, ser compañeros de ellos, porque son grandísimas personas. Hay equipo para hacer grandes cosas y solamente falta que se den muchas más. Tratar de crear un gran ambiente para el final”.

En ese sentido, no dudó en destacar a algunos. “Como equipo, veo que los jugadores se complementan muy bien. Sobresale un poco la calidad de Nelson Cabanillas, de Piero Quispe, de Horacio Calcaterra -todos saben que es un gran jugador-, adelante están Alex Valera y Andy Polo que están en gran nivel. Eso facilita mucho a que el entrenador pueda ponerlos también. Sé que me olvido de algunos, pero todos lo hacen muy bien”, explicó al medio.

Eso sí, aseguró que “en estos momentos, Aldo Corzo es el capitán, lo seguirá siendo. De mi parte, uno va a sumar, va a dar lo mejor, a ser un compañero para los que están”. Con ello en mente, confesó que no hubo mucho qué pensar para aceptar la propuesta de volver: “La prioridad la tenía Universitario”. Quedan pocos meses para que en Ate celebren el centenario del club, un hecho que sin duda marcará la vida de Flores, aunque de momento se enfoca en el presente. “Lo que venga el próximo año ya se verá”, concluyó.





