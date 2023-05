Aunque la idea inicial entorno a ‘Orejas’ era que llegue el próximo año pensando en el centenario de Universitario, la falta de oportunidades en Atlas hizo que adelantara su decisión. La gerencia crema ve con buenos ojos acelerar su regreso para el Clausura, siendo una de las prioridades de la administración. Con el aval del elenco mexicano, cuyo contrato con el peruano es hasta 2026, Flores estaría cerca de volver a préstamo al club de sus amores: ya hubo un acercamiento entre la dirigencia merengue y el entorno del jugador, por lo que es un primer paso para repatriarlo.

La situación de ‘Orejas’

Y si bien hay voluntad del jugador por volver a Universitario, hay un factor externo que podría ser decisivo las negociaciones: la agencia que representa a Edison Flores (AGREF) forma parte del Grupo Innova Sports, dueños de Sporting Cristal.

Más allá del tema monetario, que es un punto a tratar en caso Flores regrese a Ate, la negociación entre AGREF y la dirigencia crema podría no ser sencilla. Y es que de manera indirecta Cristal estaría reforzando a la ‘U’ con un jugador que le daría un plus a cualquier equipo de la Liga 1, un factor que podría o no influir en el posible regreso del ‘Orejas’. Esto, según un análisis en el programa ‘Al Ángulo’.

Al respecto, Horacio Zimmermann, periodista de Movistar Deportes, dejó la siguiente interrogante durante la emisión del programa ‘Al Ángulo’. “¿Cristal va a reforzar a la ‘U’ con ‘Orejas’ Flores? Es un jugador de AGREF, que es parte de Innova Sports, dueños de Sporting Cristal. Más allá de lo que le conviene al jugador como su representado, ¿se plantean en Cristal esa posibilidad, de darle un jugador a Universitario de Deportes? Ahí está el verdadero conflicto de intereses porque refuerzas a un rival directo”, señaló.

Números de Edison Flores en Atlas Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Supercup Liga MX 1 30′ - - Campeones Cup 1 89′ - - Liga MX Apertura 17 697′ - 2 Liga MX Clausura 5 121′ - - Concacaf Champions League 1 45′ - - TOTAL 25 982′ - 2

Esto hizo que Diego Rebagliati ahondara más en este punto. “En este caso, creo que es una situación en la que el representante tiene opinión y no decisión, porque yo creo que Flores no jugaría en Cristal ni en ningún equipo que no sea la ‘U’. No es un futbolista al que tú puedas decirle: ‘Este es tu abanico de opciones en el fútbol peruano’. En este caso, la empresa que lo representa sabe que Flores solo va a jugar en Universitario. Lo que pueden hacer es bien fino: que su incorporación sea lo más cara y difícil posible”, señaló el exdirigente rimense.

¿Podría AGREF influir en el destino de Flores y evitar que llegue a Universitario? Por lo pronto, Edison Flores necesita jugar. Universitario o cualquier equipo que le asegure más minutos terminaría siendo rentable para un jugador que ha tenido un rendimiento venido a menos en las últimas temporadas. El ‘Orejas’ urge jugar, mostrarse y volver a marcar la diferencia para recobrar protagonismo, volver a la selección peruana y elevar su cotización. (Según Transfermarkt su valor es de 1.93 millones de dólares).

¿Llega el ‘Genio’?

A diferencia del caso Flores y todo lo que implica su posible regreso, Miguel Trauco es otro jugador que interesa mucho a la dirigencia de la ‘U’. Sin embargo, sería una prioridad para la próxima temporada. El ‘Genio’, cuyo contrato con San José Earthquakes acaba a fin de año, viene alternando regularmente con el equipo de la MLS y su llegada en 2024 dependería de su vínculo laboral.

En caso Trauco no convenza al elenco estadounidense y su contrato no sea renovado, podría llegar a la ‘U’ como agente libre el próximo año, pero, dado su presentea, su vuelta sería muy complicada dado que viene jugando con regularidad. Eso sí, los cremas no son los únicos interesados en traerlo, también hubo rumores sobre algún interés de Alianza Lima y Sporting Cristal.

Sin embargo, hasta la fecha, según pudo conocer Depor, no ha habido ningún contacto por el lateral. La prioridad de Trauco, de 30 años, es seguir jugando en el exterior, aunque no descarta volver al fútbol peruano en un futuro.

Números de Miguel Trauco en S.J. Earthquakes Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias MLS 2022 3 136′ - 2 US Open Cup 1 90′ MLS 2023 10 670′ 1 - TOTAL 14 896′ 1 2

