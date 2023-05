Edison Flores y Miguel Trauco: todo lo que se sabe sobre los posibles fichajes de la ‘U’

Este viernes ante la César Vallejo en el estadio Monumental no hay margen de error. Solo vale ganar. Además, saltarán a la cancha sabiendo el resultado de los íntimos, que visitan a Melgar FBC, el mismo día, pero dos horas antes (6:30 de la tarde). En lo futbolístico, el ‘Flaco’ todavía no define el once a emplear, pero sí se perfilan Hugo Ancajima, Marco Saravia, Jorge Bolívar y Alfonso Barco o Jorge Murrugarra. El cubrir el puesto del chileno Rodrigo Ureña no está definido, pues también hay opción de retroceder a Horacio Calcaterra y mandar al ruedo a Piero Quispe. Alternativas futbolísticas que resolverá en la práctica del jueves, previo encuentro frente a los ‘poetas’.

UNA FECHA DE CASTIGO

Si bien todavía la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CJ-FPF) todavía no ha emitido su comunicado informando los jugadores sancionados para la fecha número 16 del Torneo Apertura, Depor conoció que los cremas Aldo Corzo, Nelson Cabanillas y Rodrigo Ureña recibirán una fecha de suspensión. Además, Universitario de Deportes espera respuesta a la carta enviada a dicho organismo federativo por la anulación de la suspensión al lateral izquierdo, ya que consideran que no hubo insulto tras su expulsión.

Se viene ‘Orejas’

Uno de los regalos para el universo crema en el año del Centenario está por adelantarse para el inicio del Torneo Clausura. ¿Cómo así? Depor conoció que, el volante Édison Flores, quien es el antojo futbolístico de la administración crema, tiene programado venir a Lima en las próximas horas para definir su regreso al equipo de sus amores. Sin chances de ser tomado en cuenta por el Atlas de México, y alejado del ‘equipo de todos’ por no gozar de continuidad futbolística, ‘Orejas’ ha decidió estudiar la propuesta crema de acelerar su regreso en la ‘U’. Eso sí, apenas esté en la capital se reunirá con el gerente deportivo crema Manuel Barreto para definir si es posible su incorporación, sabiendo que todavía tiene contrato vigente con el club azteca hasta finales del año 2026.

‘Genio’ tendrá que esperar

El universo crema se ilusiona con repatriar a jugadores hinchas y armar un equipazo para el 2024, el año del Centenario de Universitario de Deportes. Si bien lo de ‘Orejas’ Flores está encaminado, hay interés de ambas partes, la realidad futbolística de Miguel Trauco, otro de los jugadores que aclaman los hinchas, es distinta. Actualmente, el lateral izquierdo de San José Earthquakes alterna en el primer equipo, y Depor conoció que, hasta el momento, no hay contacto con los cremas. El ‘Genio’, quien tiene contrato hasta fines del 2024, tampoco ha recibido una propuesta forma de Alianza Lima.





