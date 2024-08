Universitario de Deportes venció la noche del viernes a Deportivo Garcilaso (3-1) y volvió a ser el líder del Torneo Clausura y de la tabla acumulada. El equipo de Fabián Bustos supo reponerse de un gol que fue responsabilidad de Williams Riveros para terminar remontando en el Estadio Monumental de Ate ante sus miles de hinchas. Precisamente, el defensor paraguayo de 31 años se refirió al ‘blooper’ que le costó a la ‘U’ irse el descanso con el marcador en contra (0-1). Ante los medios, ‘Tarzán’ Riveros reconoció el error frente a los cusqueños, pero ya quiere pasar la página y solo piensa en mejorar.

“Yo me hago cargo. Yo soy un hombre y no voy a echar la culpa a otros ni nada. Yo siento que me toca en la jugada del gol, por eso me tiro, sino no me tiro, rechazo la pelota, pero no voy a estar llorando por esas cosas. A seguir mejorando, a seguir trabajando ahora que quedan 2, 3 días para trabajar y ya se viene Cusco”, dijo el defensor paraguayo en zona mixta.

Por otro lado, Riveros se refirió al cambio de posición en el esquema táctico de Universitario. “Me siento cómodo, en donde Fabián (Bustos) me quiere poner, esto fue un error y una desatención mía, me hago cargo. Esto no me va a hacer caer jamás, voy a seguir trabajando y mejorando”.

El propio Riveros, quien había sido señalado por su error en la primera mitad, destacó la fortaleza mental y la unidad del grupo. “Estaba tranquilo porque sabía que mis compañeros iban a sacar adelante el partido, trabajamos para ganar”, comentó el defensor, reflejando la confianza que existe dentro del plantel.

“El triunfo genera más tranquilidad porque demuestra la valentía del grupo para sacar adelante un partido que estaba dificilísimo de abrirlo, y estamos tranquilos y felices porque nos vamos con los tres puntos, seguimos en la lucha”, aseguró el paraguayo.

La palabra de Riveros tras el triunfo de Universitario ante Garcilaso. (Video: Wilmer Robles)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?





Universitario de Deportes visitará a Cusco FC el próximo martes 20 de agosto. El inicio del encuentro está fijado para las 5:30 p.m. hora local de Perú y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

Reciénteme, el equipo de Fabián Bustos sufrió la suspensión de varios jugadores por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol. Las autoridades sancionaron a Alex Valera, Aldo Corzo, Aamet Calderón, Yuriel Celi y Jorge Murrugarra. Universitario podrá contar nuevamente con Corzo a partir de la fecha 9, en el partido contra César Vallejo; con Celi, Murrugarra y Calderón a partir de la fecha 10, frente a Alianza Atlético; y con Valera desde la fecha 11, en el encuentro contra Sport Boys.





Así va Universitario de Deportes en el Torneo Clausura 2024





Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 7 4 2 1 14 5 9 14 2 Alianza Lima 6 4 1 1 10 5 5 13 3 Cusco FC 7 4 1 2 12 8 4 13 4 Sporting Cristal 6 3 2 1 18 8 10 11 5 ADT 7 3 2 2 10 8 2 11 6 Melgar 6 3 1 2 12 8 4 10 7 Alianza Atlético 7 2 4 1 7 6 1 10 8 Sport Boys 7 3 1 3 8 12 -4 10 9 Atlético Grau 5 2 3 0 7 3 4 9 10 Deportivo Garcilaso 7 3 0 4 6 7 -1 9 11 Los Chankas 6 2 2 2 9 8 1 8 12 UTC 7 2 2 3 7 8 -1 8 13 Sport Huancayo 6 2 2 2 5 7 -2 8 14 Cienciano 6 2 1 3 5 10 -5 7 15 Unión Comercio 5 1 1 3 4 7 -3 4 16 César Vallejo 7 1 1 5 8 14 -6 4 17 Comerciantes Unidos 6 1 1 4 5 12 -7 4 18 Carlos A. Mannucci 6 1 1 4 5 16 -11 4





Universitario de Deportes en la tabla acumulada





Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 24 16 6 2 46 12 34 54 2 Sporting Cristal 23 16 3 4 62 28 34 51 3 Melgar 23 15 3 5 48 27 21 48 4 Alianza Lima 23 15 1 7 42 21 21 46 5 Cusco FC 24 13 3 8 34 29 5 42 6 ADT 24 11 6 7 39 32 7 39 7 Cienciano 23 8 9 6 25 30 -5 33 8 Los Chankas 23 8 5 10 34 34 0 29 9 Sport Boys 24 9 5 10 26 32 -6 29 10 Atlético Grau 22 6 10 6 26 20 6 28 11 Sport Huancayo 23 7 6 10 23 35 -12 27 12 Comerciantes Unidos 23 7 5 11 27 43 -16 26 13 Alianza Atlético 24 5 9 10 18 25 -7 24 14 UTC 24 6 6 12 28 37 -9 24 15 César Vallejo 24 5 9 10 27 38 -11 24 16 Deportivo Garcilaso 24 6 5 13 26 33 -7 23 17 Carlos A. Mannucci 23 4 6 13 16 50 -34 18 18 Unión Comercio 21 2 7 13 21 41 -20 13





Así se define la Liga 1 2024





Para esta campaña, se incluirá la realización de un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, los dos realizados mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 fechas. El club que se alce como ganador de cada competición asegurará automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando logre ubicarse entre los siete primeros en el otro campeonato.

Las semifinales contarán con la participación de los ganadores del Apertura y del Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que el mismo club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.

En caso los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares del Acumulado, deberán medirse contra los dos equipos con mejores puntaje en el año. El que se encuentre en primer lugar se disputará con el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará ante el tercero, eso sí, todas estas llaves se definirán en duelos de ida y vuelta.

El equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional del 2024. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles para determinar al campeón. Si persiste el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.

Universitario de Deportes el vigente campeón nacional del fútbol peruano. (Foto: Getty Images)

