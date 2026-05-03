Edison Flores fue una de las figuras en la victoria de Universitario de Deportes sobre Juan Pablo II (4-1) en Trujillo al marcar su primer doblete en la temporada. El cuadro crema aprovechó que el rival se quedó temprano con un jugador menos, por expulsión de Christian Cueva, y liquidó el partido en el primer tiempo gracias a un doblete del ‘Orejas’, quien esta vez justificó su titularato con un buen rendimiento, pese a que Lisandro Alzugaray venía de marcar en Copa Libertadores.

De hecho, el zurdo marcó primer un golazo de larga distancia, colocando el balón en el ángulo del arco rival, y luego empujando un centro desde la derecha, ambas con asistencia de Andy Polo. Flores venía siendo cuestionado por su titularato, debido a que no acompañaba ese rendimiento con goles o asistencias, pero esta vez pudo reflejar su esfuerzo siendo clave en el marcador.

“Un triunfo muy importante para nosotros, sabíamos que necesitábamos sacar los tres puntos. El equipo estuvo bien concentrado. Trabajamos desde principios de año para esto, a veces el rival contrarresta nuestras fortalezas, es parte del fútbol. El equipo está encontrando el nivel que se quiere y tenemos que seguir así, hay que corregir muchas errores y mejorar nuestras virtudes”, declaró el ‘Orejas’ tras el pitazo final.

De hecho, hubo una gran cantidad de hinchas cremas en el Mansiche de Trujillo presenciando la victoria del equipo dirigido por Jorge Araujo. De las más de 16 mil entradas vendidas, la gran mayoría fueron de hinchas de Universitario de Deportes. Por ello, Edison Flores le dedicó la victoria a todos ellos, quienes le hicieron el aguante en el momento irregular del equipo.

“El hincha siempre ha estado ahí para nosotros. Sé la presión que es estar en la ‘U’, lo vivo hace años y cada año. Sé que cuando estamos mal, el hincha siempre está ahí, lo agradecemos y somos autocríticos en los malos momentos para mejorar y darles una alegría”, apuntó el campeón de la Copa Libertadores Sub-20, precisamente junto a Andy Polo en aquella campaña.

Finalmente, aseguró que de a pocos espera volver a su mejor nivel. “Trabajo para eso, en la primera parte del año estuve lesionado, con problemas físicos. Es mi cuarto partido consecutivo y voy encontrando confianza en mí mismo. Tengo que seguir adelante para darle mejores actuaciones al grupo que se lo merece”, finalizó.

Universitario volvió a celebrar en el Torneo Apertura al imponerse 4-1 a Juan Pablo II en Trujillo. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 4-1 sobre Juan Pablo II, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Coquimbo Unido, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el jueves 7 de mayo desde la 7:00 p.m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, Chile.

La transmisión del partido estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.