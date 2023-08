Por más crudo que parezca, las cifras son contundentes: Universitario sumó apenas un punto de seis posibles en los dos últimos partidos y se fue abajo cuando estaba invicto en el Clausura, tenía la primera opción de ganar este torneo y gozaba del respaldo total de su hinchada. Es decir, en el momento en que debía mostrar entereza y defender con uñas y dientes lo que había logrado en la cancha por mérito propio, no lo hizo y sucumbió ante la presión de sentirse más que el resto, la falta de resolución para sacar adelante partidos complicados y su buen presente futbolísticos. La ‘U’ no pudo ser dueña de su destino.

Ante ADT en Tarma, por ejemplo, jugó mal y no encontró la manera de repetir lo que sí pudo hacer ante Melgar en Arequipa unas fechas atrás. Extrañó a Edison Flores en la creación de juego y no alcanzó con un Piero Quispe algo perdido y desconectado de Alex Valera. Los cremas intentaron jugar, llevar peligro y resolver con sus variantes; pero quedó en evidencia que los rendimientos de muchos jugadores no están a la altura de las exigencias. Fossati, el cerebro detrás de todo, mantuvo su sistema y eso ya empieza a cuestionarse, porque los rivales saben cómo juega la ‘U’ y cuáles sus virtudes. Lo tienen estudiado y analizado.

Si bien a los cremas les anularon dos goles en ese partido, sea por un error arbitral o por una cuestión interpretativa, la crítica no fue a sí mismos, sino al costado y sin asumir responsabilidades desde su propio bando. Jean Ferrari, administrador del club, fue el primero en poner el grito en el cielo y elevar una queja a la FPF para que Joel Alarcón no los dirija más; pero no reconsideró que todos los equipos son perjudicados por fallos polémicos fecha a fecha y nadie hace un escándalo por eso. ¿Se deben mejorar los arbitrajes? Por supuesto, pero también ser autocríticos y buscar soluciones desde adentro. ¿La ‘U’ perdió en Tarma porque Alarcón no validó el gol de Valera o porque jugó mal?

Contra Deportivo Garcilaso, en cambio, la situación fue distinta, porque Universitario mereció ganar, pero no tuvo efectividad. Malas definiciones, poca inventiva y el manejo psicológico contra la presión del momento le jugaron en contra al equipo de Fossati. La ‘U’ sucumbió mentalmente y desde allí no pudo ganarlo. La expulsión de Aldo Corzo y la injustificada reacción de Flores confirman que no todo marcha bien. El cuadro de Ate es el equipo con más expulsados en el año y eso denota algo. A esta situación también se suma lo que ocurrió contra ADT: jugadores con bajos rendimientos y un equipo que parece desgastado desde lo futbolístico.

Pareciera que Universitario intenta justificar sus errores desde el ojo ajeno, cuando a veces es mejor reparar en uno mismo. Y para eso, es necesario tener cabeza fría, calma y tranquilidad para pensar. Todavía queda tiempo en el Clausura, hay partidos por jugar y uno de ellos será contra Cristal. Si hay algo que ha demostrado este equipo es su capacidad para crecer en la adversidad. Venir de atrás y resolver, con garra y pasión. Fossati tiene jugadores que están en buen nivel y necesita equiparar rendimientos para un mejor funcionamiento del equipo. De eso depende la ‘U’, de superarse a sí mismo para luego vencer a los demás.

