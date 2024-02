Universitario de Deportes tuvo un partido complicado en Cajabamba y no consiguió puntuar de a tres ante UTC, en un trámite bastante parejo en donde ambos equipos no supieron aprovechar las oportunidades que tuvieron para romper el cero en el marcador. Tras el pitazo final, Fabián Bustos compareció ante los medios de comunicación y, si bien no buscó excusarse, consideró que el arbitraje estuvo condicionado en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara.

Según el análisis del entrenador argentino, el árbitro Daniel Ureta no cobró un penal a favor de la ‘U’ y ni siquiera se apoyó en el VAR para revisar la jugada. “Durante la semana hubo mucho comentario. Se condiciona con eso. Ya vi la jugada (del posible penal) y a mi entender es una falta clara. Después de eso viene la jugada de Calcaterra que también nos favorecía. Solo pregunto: ¿por qué no se va a revisar el VAR?”, sostuvo en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el entrenador argentino criticó el condicionamiento que tuvo el juez principal por las declaraciones de Carlos Ramacciotti en la previa del encuentro. Según lo que señaló el director técnico de UTC, Aldo Corzo suele hablar mucho en cada falta y eso impide que el colegiado imparta justicia, favoreciendo en las decisiones a los ‘cremas’.

“A Corzo, lo único que le digo, si va a agarrar el silbato y va a dirigir el partido, que no juegue y haga de árbitro. No se lo vamos a permitir, nadie puede sacar ventaja de ese tipo. Tienen un equipazo, que dejen al árbitro tranquilo”, manifestó el estratega del ‘Gavilán del Norte’ el pasado jueves, en una entrevista con L1 Radio.

Así pues, Fabián Bustos continuó cuestionando la toma de decisiones de los árbitros que dirigieron las acciones en territorio cajabambino. ”Yo veo todos los partidos y veo como sí revisan más el VAR con otros equipos. Esto igual no es excusa porque tenemos que meter los goles para ganar los partidos”, afirmó.

Finalmente, el exentrenador de Barcelona SC evitó que eso sea una excusa para tapar la poca eficacia de Universitario de cara a la portería rival, ya que no supieron aprovechar las opciones que generaron, especialmente en la etapa complementaria. El fiel reflejo de eso fue la chance que desperdició Diego Dorregaray en los minutos finales. “Creo que lo merecimos ganar, el rival también juega”, sentenció.

Universitario y UTC empataron sin goles por la fecha 5 del Torneo Apertura 2024. (Foto: UTC)





¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de este empate sin goles ante UTC, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sport Huancayo por la sexta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 2 de marzo desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar, además de su versión de streaming vía Movistar TV App.

Posteriormente, los ‘merengues’ tendrán una complicada visita de altura cuando viaje a Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso por la fecha 7. Este encuentro está pactado para el viernes 8 de marzo desde las 8:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO